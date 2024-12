Meteo, previsioni prossimi giorni: maltempo al Sud per Santa Lucia?

Clima stabile e soleggiato in Italia dopo settimane di maltempo e piogge. Attenzione: la tregua dal maltempo ha le ore contate, visto che nel weekend è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, dopo la tregua tornano piogge e nevicate

Dopo la forte ondata di maltempo degli ultimi giorni, l'Italia vive una condizione climatica stabile con sole e schiarite senza perturbazioni con tempo asciutto, anche se a tratti nuvoloso e caratterizzato da un freddo tipicamente invernale. La tregua avrà una breve durata visto che nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali dapprima in Sicilia e Sardegna per poi interessare tutto il resto del paese. Torna anche la neve che si concentrerà nelle regioni del Centro-Sud. Le temperature saranno stabili con valori di stampo invernale.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 11 dicembre 2024: cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni del Nord ad eccezione dell'Emilia Romagna. Nel resto del Paese alternanza di sole e nuvole con il rischio di piogge in Campania, Basilicata e Puglia. Le temperature massime si confermano stabili con un lieve aumento nelle regioni del Sud dove si registrano anche picchi di 16-17°.

Nella giornata di giovedì 12 dicembre ancora nuvole in Emilia Romagna, ma anche lungo le regioni centrali adriatiche e Puglia Settentrionale, ma senza piogge. Bel tempo con sole nel resto d'Italia. In Sicilia e Sardegna è previsto un nuovo peggioramento con il ritorno del maltempo. In calo le temperature minime e gelate nelle prime ore del mattino nelle pianure del Nord.

Che tempo farà in vista del weekend in Italia?

La tendenza meteo in vista del secondo fine settimana di dicembre delinea il ritorno di piogge e maltempo. Già da venerdì 13 dicembre previste nebbie diffuse sulla val padana centrale e occidentale, mentre tempo soleggiato sulle aree alpine centro orientali e sulle regioni di Nordest. Non si esclude il ritorno del maltempo in Sicilia e Sardegna e in serata le piogge potrebbero interessare anche i settori centrali tirrenici della penisola. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre torna il maltempo anche in Liguria e regioni del Centro con il rischio di temporali sparsi in Campania e Sardegna.

Il maltempo torna poi protagonista con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica ed interesserà il Lazio, il settore del basso Tirreno, l'Umbria e la Puglia meridionale. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Nord, ma in maniera più debole.

Da domenica 15 dicembre la tendenza meteo delinea l'espansione dell’anticiclone dapprima nelle regioni del Nord e successivamente nel resto del Paese garantendo un clima stabile.