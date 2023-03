Meteo, prossimi giorni ancora con fase climatica instabile?

Il mese di marzo inizia all'insegna del ciclone mediterraneo Juliette che ha portato una nuova fase di maltempo in diverse regioni. Una vera e propria ondata di freddo, neve e piogge è prevista su molte regioni, anche se da venerdì è previsto un miglioramento che interesserà dapprima il Nord e poi il Centro-Sud. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, dopo il ciclone Juliette torna il bel tempo?

Il passaggio del ciclone Juliette sul Mediterraneo non risparmia neppure l'Italia alle prese con una nuova ondata di pioggia, neve e maltempo. Il freddo è ritornato protagonista in buona parte del paese, anche se da venerdì 3 marzo è previsto un graduale miglioramento del clima che interesserà prima il Nord e poi il Centro-Sud. Le previsioni di mercoledì 1 marzo segnalano: maltempo nelle regioni del Centro, Emilia Romagna e Sardegna con precipitazioni sparse e nevicate sugli Appennini. Al Sud schiarite, mentre al Nord previsto un netto peggioramento con rovesci in pianura e forti nevicate su Alpi occidentali, Cuneese e Appennino settentrionale. In calo anche la temperature accompagnate da forti venti.

Nella giornata di giovedì 2 marzo, invece, nubi lungo tutto lo stivale con qualche pioggia prevista regioni tirreniche, Isole Maggiori e gran parte del Nord. Anche la quota neve è attesa su Alpi e Appennino Ligure oltre 600-1000 metri, sull’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri. Le temperature in lieve aumento.

Meteo prossimi giorni: da venerdì tempo stabile e soleggiato

Con l'arrivo del weekend le previsioni meteo delineano un miglioramento delle condizioni climatiche. In particolare da venerdì 3 marzo è previsto un tempo più stabile e soleggiato con un aumento delle temperature nella fase diurna che si avvicineranno a valori più in linea con la media del periodo. Al Sud, invece, si delinea una fase climatica instabile coinvolgerà anche Sicilia e Sardegna dove non si escludono rovesci anche di forte intensità.

Da domenica 5 marzo le cose dovrebbero migliorare anche al Centro-Sud con qualche debole pioggia solo in Calabria e Sicilia. Dal punto di vista delle temperature è previsto un rialzo con la colonnina di mercurio che si porterà verso valori prossimi alla norma.