Meteo, previsioni: pioggia e freddo sull'Italia?

Dopo un weekend di piogge e neve breve pausa dal maltempo in Italia, ma tutto cambia con l'arrivo della perturbazione n. 4 del mese. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, nuova ondata di maltempo in Italia

La pausa dal maltempo ha le ore contate in Italia visto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.4 del mese, che interesserà principalmente le regioni del Centro-Nord con forti piogge e temporali. Non solo, non si nevicate anche se di debole intensità.

Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nella giornata di mercoledì 12 febbraio lungo le regioni tirreniche, mentre è ancora molto incerta la tendenza meteo del fine settimana. Le previsioni meteo delineano il passaggio di una nuova perturbazione in concomitanza con la Festa di San Valentino, ma non sono previste ondate di freddo intenso.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 10 febbraio: nuvole al Nord con il rischio di piogge sul Levante Ligure. Alternanza di sole e nuvole lungo le regioni tirreniche e Isole, con qualche pioggia anche Alta Toscana e Sicilia. In lieve calo le temperature al Centro-Sud. Ancora nuvole al Centro-Nord nella giornata di martedì 11 febbraio con il rischio di fenomeni temporaleschi su Piemonte, Liguria, Val Padana, Toscana, Umbria e nord delle Marche. Neve sulle Alpi solo sopra i 1200 metri di quota. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia. Temperature massime in calo al Centro-Nord.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? L'alta pressione resta ancora lontana dall'Italia dove si delinea una settimana climaticamente instabile e variabile. Nella giornata di mercoledì 12 febbraio nuvole lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge e temporali sulla Toscana e Levante Ligure. Non si escludono piogge e temporali anche in Calabria e Puglia. In lieve aumento le temperature nei valori minimi, mentre le massime restano stazionarie.

Clima stabile nella giornata di giovedì 13 febbraio, anzi stando agli ultimi aggiornamenti non si escludono fenomeni temporaleschi anche intensi sulla Toscana e sulla Puglia meridionale. Stabili le temperature o in leggero aumento da Nord a Sud.