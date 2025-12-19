Meteo, le previsioni per la settimana di Natale: situazione instabile tra pioggia e neve

Come sono le news meteo con le previsioni per la settimana di Natale? Avremo tempo instabile con pioggia e neve? Pare proprio di sì. Chi sperava in un Natale con il sole e con temperature più gradevoli dovrà ricredersi. Anche chi sperava di vedere la neve in pianura, però, non sarà accontentato.

Ecco tutti i dettagli con le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni. Per capire al meglio cosa succederà la prossima settimana, a causa del transito di alcune perturbazioni, occorre infatti prendere in esame anche le previsioni del weekend.

Previsioni meteo: che tempo farà nel weekend prima di Natale?

Le previsioni meteo sottolineano che l’alta pressione, ancora presente su gran parte dell’Italia, andrà gradualmente attenuandosi sotto la spinta di due perturbazioni. La prima, proveniente dal Nord Africa, attraverserà l’estremo Sud fra oggi e sabato, portando piogge diffuse e localmente moderate.

La seconda, in lento avanzamento dall’Europa occidentale, darà i suoi effetti domenica all’estremo Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Nel resto del Paese il tempo resterà stabile, ma con diffusa presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi. Insomma cielo grigio e problemi per la scarsa visibilità.

Solo in questo scenario risulta più comprensibile la presenza, all’inizio della settimana di Natale, del secondo sistema nuvoloso che verrà raggiunto da un altro impulso atlantico, molto più veloce, con conseguente intensificazione delle precipitazioni.

Il suo transito verrà accompagnato dalla formazione di una struttura di bassa pressione che insisterà sull’Italia e l’Europa meridionale anche nei giorni successivi, quindi anche nel periodo natalizio, mantenendo per il resto della settimana condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Cosa sappiamo delle temperature? Queste ultime, nonostante il cielo grigio, dovrebbero rimanere sopra la media fino alla Vigilia di Natale per via delle masse d’aria relativamente mite che continueranno a interessare il Mediterraneo. Da Natale sembra probabile un calo termico, a partire dal Nord e dalle regioni adriatiche, per l’arrivo di aria più fredda da nord-est, che farà scendere le temperature verso livelli più normali per il periodo.

La neve che tanto si sposa con le festività natalizie? A vedere i fiocchi bianchi sarà solo chi potrà recarsi nelle zone montuose a quote medio-alte fino a metà settimana. Con il calo termico previsto da Natale, la neve interesserà quote più basse, ma probabilmente solo nelle zone appenniniche, poiché al Nord il clima più freddo verrà accompagnato da sostanziale assenza di precipitazioni.

I dettagli per i giorni che precedono il Natale

Che tempo farà da domenica? Nela giornata del 21 dicembre la perturbazione numero 5 del mese, responsabile di una fase di maltempo all’estremo Sud e in Sicilia, si allontanerà definitivamente verso la Grecia, con residue deboli piogge ancora possibili su Sicilia orientale e Calabria ionica.

I settori più occidentali del Paese cominceranno però a subire gli effetti di una nuova e ampia circolazione depressionaria, centrata nel vicino Atlantico e in approfondimento verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale.

Questa area di bassa pressione è destinata ad avvicinarsi all’Italia all’inizio della settimana, indirizzando poi verso le nostre regioni una serie di perturbazioni che condizioneranno le condizioni meteo con alcune fasi di maltempo e forti venti probabilmente fino al giorno di Natale.

Tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre una perturbazione investirà gran parte del nostro Paese, risparmiando le Alpi centrali e il Nord-Est, dove ci sarà solo della nuvolosità di passaggio, mentre il Nord-Ovest, l’Emilia Romagna e tutto il Centro-Sud verranno interessati da frequenti precipitazioni e fasi di instabilità.

Piogge e rovesci anche intensi con accumuli di rilievo sono al momento previsti in Piemonte, Liguria, nelle regioni tirreniche, al Sud e in Sicilia; non si esclude la possibilità di temporali localmente forti tra la fine di lunedì e martedì al Sud. La neve potrà cadere fino a quote attorno a 1000-1200 metri nelle Alpi occidentali e sull’Appenino settentrionale.

Mercoledì 24, giorno di Vigilia, la perturbazione sarà in fase di allontanamento con le ultime piogge sulle regioni adriatiche. Nel frattempo, la persistenza di un centro di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale, alimentato da una struttura ciclonica sulla Francia, potrà dare luogo ad un flusso umido occidentale e ad altri sistemi con fasi di precipitazioni anche intense nella Vigilia al Centro-Nord e Sardegna e probabilmente insistenti a Natale sulle regioni tirreniche e in gran parte di quelle settentrionali. Potremo avere nevicate su Alpi e Prealpi, in alcune zone anche abbondanti e sui settori più alti dell’Appennino settentrionale.