Meteo, previsioni: nuova ondata di maltempo sull’Italia per l’arrivo di aria più fredda

Al via il mese di settembre nel segno dell'anticiclone africano con caldo, afa e temperature superiori alla media del periodo. Una tregua è prevista nelle prossime ore con il passaggio di una perturbazione che riporterà piogge e maltempo da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, caldo e instabilità atmosferica: le previsioni dei primi giorni di settembre

Caldo e afa non mollano la presa sull'Italia, anche se l'anticiclone africano sta per iniziare ad indebolirsi per l'arrivo di un flusso atlantico variabile ed instabile che si farà sentire fino al cuore del mar Mediterraneo. Previsto l'arrivo di una nuova ed intensa ondata di maltempo con una instabilità atmosferica che si farà sentire in molti settori andando così ad attenuare parzialmente la calura degli ultimi giorni.

Tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, infatti, è previsto il passaggio della perturbazione n.1 di settembre che segna il ritorno del maltempo tra Centro-Nord e Sardegna e poco dopo anche al Sud e Sicilia. Non solo, a metà settimana è previsto anche l'arrivo di una seconda perturbazione, che sarà più attiva ed intensa ed è prevista tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, con fenomeni temporaleschi abbondanti e intensi e rischio di nubifragi e grandinate.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 2 settembre: nuvole in in aumento al Nord-Ovest, al Centro e sulla Sardegna con il rischio di piogge e temporali nel nord dell’isola, Piemonte, Liguria, coste toscane e Lombardia occidentale. Non solo, l'aumento della instabilità è prevista anche in Emilia Romagna e lungo la dorsale appenninica fino al settore campano e nelle aree interne della Sardegna.

Le previsioni non escludono possibili fenomeni temporaleschi intensi e violenti che faranno calare anche le temperature dapprima al Centro-Nord, mentre nel resto del paese il clima si mantiene caldo ed afoso. Martedì 3 settembre, invece, bel tempo con sole al Centro-Nord e Sardegna, ma non si escludono brevi locali temporali pomeridiani nelle zone montuose. Clima instabile e variabile al Sud tra Sicilia, Campania e Calabria. Le temperature massime in lieve calo, ma i valori restano sempre alti intorno ai 32-33°.

Che tempo farà nei prossimi giorni?

La prima settimana di settembre prosegue con la presenza di una massa d'aria calda sul Mediterraneo centrale e l’Italia, anche se le previsioni meteo delineano l'arrivo di correnti meno calde dalla prossima. Le temperature restano al di sopra della media del periodo di circa +8°, anche se correnti sud-occidentali provenienti dalla Francia e Spagna sono dirette verso la nostra penisola.

Sono ancora incerti i loro effetti. Le proiezioni meteo dei prossimi giorni delineano: mercoledì 4 settembre ancora la presenza di condizioni anticicloniche con clima caldo e soleggiato, mentre in montagna è prevista nuvolosità cumuliforme associata a locali rovesci o temporali. Le temperature massime in aumento con valori compresi tra i 29-35°.

Giovedì 5 settembre dalla Spagna è previsto l'arrivo di un sistema perturbato che porterà piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest, ma anche in Emilia e nel settore ligure fino alla Toscana. Previsto anche un calo termico in tutta la zona interessata dal maltempo. Tra venerdì 6 e sabato 7 settembre è previsto un miglioramento del clima al Centro-Nord e in Sardegna, mentre qualche episodio di instabilità è possibile Sicilia e lungo Alpi e Appennini.