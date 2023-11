Meteo, le previsioni in Italia: nuova ondata di maltempo con piogge e nubifragi. Ecco dove

Una nuova forte ed intensa ondata di maltempo sta per colpire l'Italia. Già dalle prime ore del pomeriggio di giovedì 9 novembre 2023 piogge e rovesci si sono abbattuti in diverse regioni con la Protezione Civile che ha diramato un nuovo stato di allerta meteo. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, maltempo da Nord a Sud: torna la neve anche a basse quote

Il clima si fa sempre più freddo con l'arrivo di una nuova fase di maltempo che interesserà l'Italia nei prossimi giorni. Una forte ondata di piogge e temporali sta per colpire il nostro paese con il rischio di nuove criticità a causa di tempeste e nubifragi. Non solo, previste anche nevicate non abbondanti sulle Alpi a quote intorno ai 1000-1200 metri, basse per il periodo. Dopo il passaggio della perturbazione n.4 di novembre nelle regioni del Sud, in queste ore l'Italia è attraversata dalla perturbazione n.5 che si farà sentire dapprima al Nord per poi interessare, da venerdì 10 novembre, il resto del paese. Le previsioni meteo non escludono fenomeni temporaleschi intensi con probabili criticità ambientali legate a nubifragi ed eventi climatici di fortissima intensità. Torna anche la neve sulle Alpi a quote insolitamente basse per il periodo. Una fase climatica del tutto fredda e di stampo invernale che determinerà anche un brusco calo delle temperature.

Se nella giornata di giovedì 9 novembre 2023 il tempo è stato perlopiù stabile nelle regioni del Sud con schiarite su Lazio, Abruzzo, Molise e Marche. Al Nord, invece, nuvole e nebbia hanno lasciato spazio nel primo pomeriggio al ritorno di piogge e temporali. La fase di maltempo, dopo aver toccato le regioni settentrionali, proseguirà in serata al Centro-Sud con il rischio di temporali nelle regioni tirreniche, in Umbria, Sardegna, Toscana e Sicilia occidentale. Per venerdì 10 novembre 2023, le previsioni meteo delineano un miglioramento climatico nelle regioni del Nord. Nuvole sparse nel resto del paese con il rischio di rovesci e temporali in Friuli Venezia Giulia, nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud, ma anche in Sardegna, Toscana, Lazio e Campania. Previste nevicate su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta dai 1000 metri.

Le previsioni meteo del weekend: che tempo farà?

La tendenza meteo per il fine settimana delinea una Italia nella morsa del maltempo. Tra sabato 11 e domenica 12 novembre è previsto il passaggio di un flusso di tese correnti nord-occidentali che determineranno un clima variabile ed instabile in buona parte del paese. Non solo, una massa d'aria decisamente più fredda si farà sentire da Nord a Sud determinando un calo delle temperature. Sabato 11 novembre 2023 si faranno sentire gli ultimi effetti della perturbazione con piogge residue solo nelle regioni del versante tirrenico. Nel resto del paese ci sarà sole e bel tempo con qualche passeggero annuvolamento. La giornata sarà molto ventosa con raffiche di vento che sfioreranno i 60-70 km/h.

Domenica 12 novembre 2023, invece, arriva una nuova perturbazione che determinerà un peggioramento delle condizioni climatiche. Piogge e rovesci nel Lazio e in tutte le regioni del Sud, mentre tempo migliore nel resto del paese. Nella seconda parte della giornata non si escludono nuvole lungo le Alpi con la neve che imbiancherà dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige. Le temperature saranno altalenanti a conferma di un clima instabile e variabile. Per la prossima settimana è previsto un aumento dell'alta pressione con un clima più stabile e temperature in aumento.