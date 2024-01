Meteo Italia, le previsioni nei giorni della Merla: alta pressione ancora protagonista fino alla prossima settimana

L'alta pressione è ancora l'indiscussa protagonista in Italia nonostante l'arrivo dei giorni della merla. Clima mite e stabile, ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Italia, che tempo farà nei giorni della Merla?

I giorni della Merla, ossia gli ultimi tre giorni di gennaio, secondo alcune tradizioni sarebbero i tre giorni più freddi dell'anno. Le statistiche meteorologiche in realtà indicano che dopo la prima decade di gennaio si osserva una tendenza all'aumento della temperatura.



In questi ultimi giorni l'Italia sta vivendo una situazione climatica mite e stabile complice l'avvento dell'alta pressione. La presenza dell'anticiclone africano ha fatto innalzare le temperature verso valori anomali per il periodo con bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale. Anche nei giorni della Merla le previsioni meteo delineano il proseguire di una anomalia atmosferica con una possibile intensificazione dell’anticiclone sub-tropicale tra giovedì 1 e sabato 3 febbraio. La presenza dell'alta pressione e di temperature miti determinano un peggioramento della qualità dell'aria nelle città del Nord, mentre lo zero termico in montagna sfiora i 3000-3200 metri sulle Alpi centro-occidentali. Una situazione che, previsioni alla mano, dovrebbe durare fino al prossimo 7-8 febbraio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. La giornata di lunedì 29 gennaio è stata segnata da nebbie diffuse e fitte nelle prime ore del mattino sulla valle padana e coste dell’Emilia Romagna e del Veneto meridionale. Bel tempo nel resto del paese con qualche rapido annuvolamento su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. In aumento le temperature con picchi di anche 17-19°. Per martedì 30 gennaio le previsioni delineano un clima stabile con nebbie in Pianura Padana e nelle prime ore del mattino possibili gelate a bassa quota al Nord e nelle zone interne del Centro.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia?

Che tempo farà in Italia? La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea ancora il dominio dell'alta pressione che, associata ad una massa d'aria decisamente mite, farà registrare temperature anomale da Nord a Sud. In Val Padana ancora formazione di nebbie fitte soprattutto nelle ore più fredde del giorno. Stabili le temperature e in alcuni casi anche in aumento.

Il mese di febbraio inizia ancora nel segno dell'anticiclone africano: il campo dell'alta pressione è sempre più forte sull'Europa centro occidentale e sul Mediterraneo favorendo un clima mite, stabile e con temperature dal sapore primaverile. La situazione potrebbe cambiare dal 7-8 febbraio 2024 in poi.