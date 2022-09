Meteo, le previsioni per il fine settimana: temperature in forte calo

L'Italia è nel morsa del maltempo. Rovesci e temporali da Nord a Sud stanno facendo registrare danni senza precedenti come successo nella regione Marche dove un'alluvione ha causato almeno 9 morti e 4 dispersi. E per il terzo fine settimana di settembre la situazione non cambia con le previsioni meteo che segnalano pioggia e maltempo lungo tutto lo stivale.

Meteo weekend, Italia nel maltempo

L'allerta maltempo in Italia non è ancora finita. Dopo un venerdì di piogge e rovesci in buona parte del paese, anche il fine settimana sarà all'insegna del cattivo tempo per il passaggio della perturbazione n.4. Nella notte di sabato 17 settembre massima attenzione è rivolta al settore del basso Tirreno fino alla Sicilia occidentale che subiranno gli ultimi effetti della rovinosa perturbazione n.4.

Ma non finisce qui, visto che le previsioni meteo segnalano l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 5 del mese, che interesserà la Lombardia e le regioni di Nord-Est portando una forte ed intensa fase di temporali. Non solo, piogge e rovesci ancora nelle Marche dove è previsto anche una forte corrente di Bora tempestosa che porterà aria fredda in buona parte del paese.

Il terzo fine settimana di settembre segna così la fine del caldo estivo, anche se, nella giornata di domenica 18, è previsto un leggero miglioramento delle condizioni climatiche. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni per sabato 17 settembre. Piogge, temporali e nubifragi previsti sin dalle prime ore del mattino in Lombardia meridionale e sud-orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Levante ligure e Toscana.

Successivamente il maltempo raggiungerà anche Marche, Umbria, bassa Campania, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Le temperature in lieve calo quasi ovunque ad eccezione della Puglia dove sono previsti picchi di oltre 30°.

Meteo, le previsioni del weekend: cosa succederà domenica 18 settembre?

Per la giornata di domenica 18 settembre, le previsioni meteo delineano un miglioramento climatico su buona parte del paese. Le piogge e i rovesci lasceranno spazio ad un clima soleggiato ad eccezione dell'estremo sud e Nord-Est dove sono previsti annuvolamenti. Le temperature subiranno un calo con un clima che si farà meno caldo e più gradevole con una media di 25° nelle regioni del Nord.

Anche per i giorni successivi, da lunedì 19 settembre in poi, le previsioni segnalano un clima perlopiù soleggiato con possibili nuvolosità accompagnate da piogge in Liguria, il medio Tirreno e le due Isole maggiori. Le temperature saranno stabili con una media compresa tra i 22 e 26 gradi con picchi di 27-28° in Calabria, Sicilia e Sardegna.