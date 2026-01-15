Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento

Torna il maltempo in Italia nel terzo weekend di gennaio 2026. Dopo la rimonta dell'altra pressione che ha garantito una tregua dall'ondata di freddo e neve, già da oggi - giovedì 15 gennaio 2026 - le piogge tornano a farsi sentire nelle regioni del Centro-Nord. Nel fine settimana la situazione peggiora un po' ovunque.

Meteo, nuvole e piogge sull'Italia dopo la rimonta dell'alta pressione

L'alta pressione ha le ore contate in Italia, visto che da oggi, giovedì 15 gennaio 2026, tornano nuvole e temporali in gran parte d'Italia. In particolare sono previsti fenomeni temporaleschi intensi sulle regioni del Centro-Nord, ma anche a Nord-Ovest.

Da venerdì 16 gennaio 2026 la situazione è destinata a peggiorare lungo tutto lo stivale complice l'indebolimento dell'alta pressione e l'arrivo dal Nord Africa della perturbazione n.6 del mese. Piogge e rovesci non solo nelle zone di Nord-Ovest, ma anche su Sicilia e Sardegna.

Intanto nella giornata di domenica 18 gennaio 2026 è previsto il passaggio di una seconda perturbazione di origine atlantica che si farà sentire soprattutto al Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Nonostante il maltempo le temperature si manterranno su valori ben superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 15 gennaio 2026: bel tempo soleggiato su Abruzzo, Molise, Sud e Isole anche se si intravedono i primi annuvolamenti. Nubi sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge sin dalle prime ore del mattino su Lombardia, Liguria, Emilia Occidentale e Alta Toscana. La neve torna a colorare di bianco le zone alpine oltre 1200-1300 metri. Dal pomeriggio piogge deboli e isolate dalla Liguria all'Alto Lazio, mentre in serata il maltempo raggiungerà anche Piemonte Orientale, Lombardia, Liguria e Toscana. Dal punto di vista termico le temperature massime aumentano al Sud, mentre stabili nel resto del Paese.

Venerdì 16 gennaio 2026 nuvole sparse nelle regioni del Nord, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio e versante ionico. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese anche se non si escludono piogge su Liguria, alta Toscana, Lombardia occidentale, basso Piemonte e Sardegna orientale. Ancora neve oltre 1000-1200 metri sulle Alpi occidentali. Stabili le temperature senza grandi variazioni.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia delineano nuvole e piogge. Nella giornata di sabato 17 gennaio 2026 nuvole su gran parte d'Italia con schiarite sulla Sicilia e regioni del Centro. Al mattino piogge diffuse su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Ancora neve sulle Alpi occidentali sopra 900-1200 metri. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche il Sud, Sicilia e Sardegna anche se nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi tenderanno ad attenuarsi. Dal punto di vista termico temperature superiori alla norma.

Domenica 18 gennaio 2026 si delinea un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa orientale con una intensificazione dei venti di scirocco che garantiranno temperature miti considerando il periodo dell'anno. Non si esclude qualche pioggia sui settori ionici della Calabria e della Sicilia, sulla Sardegna orientale e in Piemonte. L'inizio della prossima è nel segno di un clima mite, grazie alla presenza di caldi venti di Scirocco, ma non si escludono piogge e temporali su Sardegna e Sicilia. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.