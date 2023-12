Meteo, previsioni per il fine settimana: che tempo farà in Italia?

Manca poco più di una settimana al Santo Natale e il clima in Italia si fa sempre più pungente. Il weekend che precede la vigilia è all'insegna di un afflusso di aria fredda e clima invernale in buona parte d'Italia. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo, le previsioni del weekend di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Che tempo farà in Italia nell'ultimo weekend prima di Natale? Le previsioni meteo di sabato 16 dicembre 2023 sono ancora condizionate da una depressione in allontanamento verso la Grecia, una situazione climatica che alimenterà forti venti al Centro-Sud con l'afflusso di aria fredda e temperature in calo. Il clima si fa sempre più freddo ed invernale con nuvole sul medio e basso Adriatico, lungo l’Appennino e sul basso Tirreno e il rischio di piogge in Abruzzo, Molise e Sicilia. Nel resto del paese schiarite, ma persiste il rischio di nebbia sulla Valle Padana centrale.

La situazione è destinata a cambiare da domenica 17 dicembre 2023 con l'arrivo dell'anticiclone accompagnato da una massa d'aria mite che interesserà buona parte del paese. Al via un clima stabile con temperature al di sopra delle medie stagionali in particolare nelle aree più soleggiate e in montagna. Unica eccezione potrebbe riguardare la Sicilia alle prese tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre, dalle nuvole di una depressione centrata sul Nord Africa.

Che tempo farà la settimana che precede il Natale?

Gli effetti dell'anticiclone cominceranno ad indebolirsi nella seconda parte della settimana, ma non si segnalano particolari sistemi nuvolosi o nuove ondate di maltempo. La settimana che precede il Natale si preannuncia caratterizzata da una circolazione atmosferica stabile con clima mite e assenze di piogge. Altro che inverno, si preannuncia un Natale, climaticamente parlando, tra autunno e prima con temperature al di sopra della media stagione. Basti pensare che nelle regioni settentrionali e sulle Alpi lo zero termico tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre si porterà alla quota eccezionale dei 3500 metri.

Tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre è previsto un ridimensionamento dell'anticiclone, ma le proiezioni meteo non delineano alcuna ondata di freddo all’orizzonte. Per il weekend della Vigilia e il giorno di Natale, le previsioni meteo profilano un clima stabile, asciutto e mite senza piogge!