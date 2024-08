Meteo, le previsioni per il fine settimana: arriva un cambiamento

‌‌L'anticiclone nord-africano sta per indebolirsi: previsto un cambiamento climatico in Italia dopo settimane di afa, caldo e temperature bollenti. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l'anticiclone africano inizia ad indebolirsi: in arrivo piogge e temporali

L'Italia è nella morsa del caldo africano con afa, calura e temperature sempre più roventi che sfiorano i 40° da Nord a Sud. Tutto cambia nel weekend con l'arrivo di una perturbazione che riporta piogge e rovesci con un conseguente calo termico e ridimensionamento dell'anticiclone africano. Non si placa l'ondata di calore che da settimane preme lungo tutto lo stivale con un caldo afoso e temperature bollenti che non scendono neppure la notte dando vita al fenomeno delle notti tropicali.

Il grande caldo fa registrare picchi di calore e temperature record in tantissime città italiane contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello di massima allerta caldo. Il disagio da caldo umido non dà tregua neppure la notte con temperature spesso non inferiori ai 24-25 gradi nelle principali città italiane. Temperature alte anche in montagna con lo zero termico ben oltre i 4000 metri, dopo aver sfondato il tetto dei 5000 metri lo scorso weekend. Tutto cambia nel weekend con il passaggio di una doppia perturbazione, la n 3 e la 4 del mese di agosto, che riporta piogge e temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 14 agosto: clima soleggiato, molto caldo e afoso da Nord a Sud. Non si escludono nel pomeriggio nuvole con possibili temporali di calore sulle Alpi, lungo la dorsale centro-settentrionale e nelle aree interne della Sardegna. Le temperature in leggerissimo calo con valori intorno ai 35-36 gradi al Nord-Est, fino a 39-40 al Centro-Sud e sulle Isole.

Meteo, le previsioni di Ferragosto: che tempo farà?

Per la giornata di Ferragosto, giovedì 15 agosto, tempo soleggiato in tutte le regioni con temperature afose e bollenti. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio è previsto un possibile cambiamento climatico con temporali su Sardegna, Liguria, Piemonte e Appennino centro-settentrionale.

Le temperature stabili con valori fino a 38-40 gradi al Centro-Sud e in Sicilia. Venerdì 16 agosto tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con molto caldo soprattutto in Sicilia e al Sud anche se non si escludono possibili temporali isolati sulla Sardegna e nel pomeriggio nell’entroterra ligure e sull’Appenino emiliano.

Le previsioni meteo delineano per sabato 17 agosto possibili temporali nelle prime ore del mattino sulla Sardegna e sulla Toscana centro-occidentale e successivamente anche lungo le Alpi accompagnata da rovesci sparsi e qualche temporale che potrebbero raggiungere anche il Piemonte e la Lombardia. Da domenica 18 agosto è previsto un cambiamento climatico complice il passaggio di una doppia perturbazione che attraverserà anche il resto dell’Italia.