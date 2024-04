Meteo, le previsioni per la fine di aprile e l'inizio del mese di maggio 2024

Il mese di aprile giunge al termine con un clima stabile e temperature di stampo primaverile lungo tutto lo stivale con picchi di caldo nelle regioni del Sud. Tutto cambia con l'arrivo del weekend del 1 maggio con il ritorno di condizioni climatiche instabili e variabili. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni degli ultimi giorni di aprile in Italia

L'alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo si fa sentire in Italia nella giornata di lunedì 29 aprile con un clima stabile e soleggiato in buona parte del paese. Unica eccezione per la zona di Nord-Ovest dove si segnalano nuvolosità, ma senza piogge o rovesci. Il clima torna primaverile anche nelle regioni del Nord con temperature in rialzo intorno ai 25°, mentre al Centro-Sud si sfiorano anche i 27-28°.

Da martedì 30 aprile è previsto un primo peggioramento del clima che interesserà la Sardegna, le zone di Nord-Ovest e con il passare delle ore anche la Sicilia complice il passaggio della perturbazione n.10 del mese. Nel resto del paese ancora bel tempo con sole anche se non si escludono fenomeni temporaleschi al Centro-Sud. Il clima dovrebbe mantenersi perturbato e piovoso anche nella seconda parte della settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 29 aprile 2024: tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese con qualche nuvolosità sparsa e irregolare su Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e sull’Appennino settentrionale. Nel pomeriggio le nuvole raggiungeranno anche i rilievi del Centro e del Nord-Est. In aumento le temperature con i valori massimi che risaliranno intorno ai 19-25°, mentre la colonnina di mercurio al Sud e Isole sfiorerà il 26-28°.

Nella giornata di martedì 30 aprile nuvole in aumento in buona parte del paese con il ritorno del maltempo su Nord-Ovest e Sardegna. Piogge e rovesci anche in Sicilia, mentre nel resto del paese persiste un clima soleggiato. In calo le temperature in Sardegna, stabili nelle zone di Nord-Ovest, Centro-Sud e Isole.

Che tempo farà il 1 maggio 2024? Le tendenze meteo

Ma che tempo farà il weekend del 1 maggio 2024? La parte centrale della settimana delinea un peggioramento del clima con il ritorno di piogge e rovesci e un calo delle temperature che torneranno su valori stagionali.

Mercoledì 1 maggio 2024, festa dei lavoratori, è previsto l'arrivo di una perturbazione che riporterà maltempo e piogge sulle regioni di Nord-Ovest, Sardegna, Sicilia e regioni centrali tirreniche. Con il passare delle ore è previsto un miglioramento che interesserà le Isole maggiori, mentre perdurerà un clima instabile e variabile al Nord-Ovest al Centro e sulle regioni meridionali tirreniche.

In calo le temperature da Nord a Sud. La situazione non dovrebbe migliorare neppure tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio quando è previsto in Italia l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà principalmente le regioni del Nord, ma anche le centrali tirreniche e la Sardegna. Gli effetti della perturbazioni saranno marginali nelle regioni del Sud. Ancora in calo le temperature al Centro e in Sardegna.