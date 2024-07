Meteo, le previsioni: che tempo farà nella prima settimana di luglio 2024

Il mese di luglio inizia nel segno del maltempo con il passaggio di due perturbazioni che smorzano l'ondata di caldo africano riportando piogge, temporali e con un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo con due perturbazioni nei primi giorni di luglio

Il caldo afoso registrato nelle regioni del Sud e Sicilia con temperature che hanno sfiorato anche i 40° ha le ore contate, visto che nei prossimi giorni è previsto il passaggio di due perturbazioni accompagnate da piogge intense, raffiche di vento e temperature in calo di anche 10°. Luglio inizia con una marcata instabilità climatica complice l'arrivo di queste due perturbazioni: la n 1 in transito tra oggi e domani, 2 luglio, e la n 2 in arrivo tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio.

Una nuova fase di maltempo è in arrivo lungo tutto lo stivale con un calo sensibile delle temperature con un clima che si farà improvvisamente fresco. Da giovedì 4 luglio è prevista la rimonta dell'alta pressione in Italia con tempo stabile e soleggiato un rialzo delle temperature, ma senza eccessi. Al Nord, invece, nella giornata di sabato 6 luglio possibile anche un peggioramento del tempo con piogge e temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 2 luglio: bel tempo soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole ad eccezione dell'Emilia Romagna dove si registrano annuvolamenti nelle prime ore del mattino. Non si escludono nel pomeriggio isolati rovesci o brevi temporali tra Orobie, basso Trentino, Prealpi venete e friulane e in Appennino tra Liguria di levante e Toscana.

In calo le temperature al Centro-Sud con un peggioramento anche al Nord. Mercoledì 2 luglio cielo nuvoloso al Nord con il rischio di piogge e temporali. Nel resto del paese tempo inizialmente buono o discreto, ma da metà giornata tutto cambia con l'arrivo di un clima instabile e variabile con piogge e un calo delle temperature con valori compresi tra i 23-30°.

La tendenza meteo dei prossimi giorni di luglio in Italia

Nella parte centrale della prima settimana di luglio in Italia torna l'anticiclone dell'Azzorre a garanzia di un clima stabile e temperature calde. Da giovedì 4 luglio, infatti, cielo poco nuvoloso da Nord a Sud con il rischio di annuvolamenti solo nelle aree montuose, in particolare lungo l’Appennino centro meridionale. In calo le temperature al Sud e Sicilia, mentre in aumento nelle regioni del Nord.

Venerdì 5 luglio bel tempo con sole lungo tutto lo stivale con qualche nuvola passeggere al Nord e nei settori alpini. In aumento le temperature con valori vicini alla norma del periodo. Che tempo farà nel weekend? Le previsioni delineano per il primo fine settimana di luglio sole e caldo in aumento.