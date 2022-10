Meteo Ponte Ognissanti: che tempo farà? Le previsioni per l'1 e 2 novembre

Cosa dicono le previsioni meteo per il lungo ponte di Ognissanti? Che tempo farà l'1 e il 2 novembre? Ecco qui le prime news in merito alla prossima settimana. Secondo le ultime tendenze il tempo permarrà stabile con caldo fuori stagione e assenza di piogge almeno fino ad Halloween, ovvero il 31 ottobre. Poi? I primi giorni di novembre l'anticiclone potrà forse subire qualche debole contraccolpo. Vediamo insieme i dettagli.

Che tempo farà per il lungo ponte di Ognissanti? Ecco le previsioni

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre. Ecco il lungo ponte di Ognissanti in cui molti andranno a trovare i parenti, mentre altri si recheranno in località di villeggiatura per passare qualche giorno in totale relax ammirando il panorama. Che tempo farà? Nuvole e piogge rovineranno la notte di Halloween? Certo che no. Il tempo sarà stabile. Le giornate, almeno fino a lunedì 31 ottobre trascorreranno all'insegna di questo caldo fuori stagione che ha caratterizzato l'ultimo periodo del mese. Almeno fino alla fine di ottobre l’anomalia termica garantirà la stabilità atmosferica e pertanto giornate soleggiate e clima molto mite con temperature di diversi gradi oltre la media, ma favorirà la formazione di nebbie nelle ore notturne e al mattino in pianura.

Ci prepareremo a lungo ponte con un venerdì - 28 ottobre- davvero rovente per la stagione. Il clima sarà stabile e asciutto, con qualche nebbia nelle valli del Centro, soprattutto tra Toscana e Umbria, ma in rapido dissolvimento. Le temperature saranno molto elevate a tutte le quote con lo zero termico che in montagna salirà intorno ai 4000 metri.

L'ultimo weekend di ottobre, ma anche la giornata di lunedì 31, ovvero giorno di Halloween il sole e il caldo continueranno ad abbracciare l'Italia, così come le nebbie.

Che tempo farà i primi giorni di novembre?

Come terminerà il ponte di Ognissanti e che tempo farà pertanto i primi giorni del mese di novembre? Ebbene a quanto pare l'anticiclone potrà subire qualche debole contraccolpo, con l'aria più calda che potrà - seppur parzialmente - ritirarsi dall'Europa. Le temperature permarranno comunque sopra le medie stagioni. Arriverà aria leggermente più fresca, ma i sistemi perturbati continueranno a rimanere ben lontani.