Meteo, ponte del 25 aprile: che tempo farà? La tendenza

L'Italia deve fare ancora i conti con gli effetti della perturbazione n.4 di aprile che ha scatenato un clima instabile e variabile al Centro-Sud con la colonnina di mercurio scesa su valori inferiori alla media. Al Nord, invece, bel tempo anche se tutto cambia a metà settimana. Ecco le previsioni dei prossimi giorni in vista anche del weekend del 25 aprile.

Meteo Italia, le previsioni di domani e prossimi giorni

La perturbazione n.4 di aprile continua a farsi sentire nelle regioni del Centro-Sud. Dal suo arrivo nella giornata di sabato, gli effetti della tempesta continuano a persistere in buona parte delle regioni del Sud dove è previsto maltempo con tanto di allerta meteo. Al Nord, invece, gli effetti sono marginali grazie allo scudo dell’alta pressione con baricentro sull’Europa settentrionale. Attenzione però, visto che da metà settimana è previsto un miglioramento delle condizioni climatiche sulle Isole maggiori e all’estremo Sud, mentre cambia la scena a Nord dove è previsto l'arrivo del maltempo con piogge e rovesci per il passaggio della perturbazione n.5 del mese in arrivo dall'Europa Centrale.

Nella giornata di mercoledì 19 aprile cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Durante il corso della giornata, in particolare nel pomeriggio, sono previsti dei rovesci e temporali nelle aree interne delle regioni peninsulari e lungo l’Appennino settentrionale. La pioggia arriverà anche al Nord lungo la fascia prealpina interessando il Triveneto e la Lombardia orientale. Le temperature massime stabili o in lieve aumento con punte di 20°.

La tendenza e le previsioni per il ponte del 25 aprile

Come sarà il tempo nel lungo weekend del 25 aprile? Nella giornata di giovedì 20 aprile le previsioni meteo segnalano l'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da un vortice di aria fredda in discesa dall’Europa centrale. Questa nuova tempesta determinerà un peggioramento delle condizioni climatiche con il rischio di piogge nelle regioni di Nord-Ovest e Trentino Alto Adige. Una previsione che, se confermata, significherebbe tanto per quelle regioni che da mesi fanno i conti con un'allarme siccità preoccupante. Gli effetti della perturbazione n.5 si faranno sentire anche nelle zone interne del Centro, Basilicata e Puglia. In calo le temperature. Da venerdì 21 aprile la perturbazione lascerà il nostro paese lasciando così spazio ad un clima parzialmente soleggiato con temperature in aumento.

Ancora incerta la tendenza meteo per il ponte del 25 aprile. Stando ai primi dati la giornata di sabato 22 aprile dovrebbe essere all'insegna del bel tempo con clima mite e temperature buone. Domenica 23 aprile, invece, è previsto l'arrivo di una nuova fase instabile complice l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che dovrebbe colpire le regioni settentrionali.