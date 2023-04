Meteo, allerta gialla il 18 aprile in Italia: il bollettino della Protezione Civile

Allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 18 aprile 2023 in Italia. A comunicarlo è il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un nuovo bollettino di emergenza meteo in diverse regioni dello stivale. Ecco dove.

Allerta meteo per piogge in Italia: ecco le regioni a rischio

Un nuovo allarme meteo è stato emesso dalla Protezione Civile per domani, martedì 18 aprile 2023, in Italia. Prosegue l'ondata di maltempo con piogge e rovesci che da giorni stanno interessando diverse regioni dello stivale. Anche per domani è stato diramato uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in diverse zone del paese. Ecco tutte le regioni interessate:

Allerta meteo in Italia per rischio idraulico e idrogeologico: ecco dove

Non solo allerta meteo gialla per rischio temporali in Italia. Domani, martedì 18 aprile 2023, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla anche per rischio idraulico in Calabria e nelle zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Infine, da non sottovalutare anche il possibile rischio idrogeologico inserito nell'allerta meteo di domani che riguarda le regioni e zone: