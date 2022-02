Meteo: pioggia e neve a San Valentino, ecco cosa ci aspetta e dove

Foto di repertorio

Cosa preannunciano le previsioni meteo per San Valentino 2022? Pare che il giorno degli innamorati si trascorrerà, almeno in alcune zone, all'insegna della pioggia e del ritorno di alcuni fiocchi neve. Dove? Cosa dovremo attenderci? Ecco le ultime news in merito alle condizioni del tempo per il 14 febbraio.

Meteo San Valentino 2022: dove pioverà e nevicherà?

Cosa ci aspetta, secondo le previsioni meteo, nel giorno di San Valentino? Lunedì 14 febbraio 2022, giorno per antonomasia degli innamorati, la nuvolosità si intensificherà rapidamente su tutta Italia. Piogge sparse sono previste soprattutto al mattino in: Liguria, Toscana e Lazio oltre che in Campania. Nel pomeriggio e durante l'arco della sera i piovaschi si estenderanno sulla Pianura Padana, arrivando fin sulla Sardegna. Rovesci più intensi invece interesseranno la regione della Liguria.

I più fortunati e romantici potranno invece contare su una atmosfera magica grazie alla caduta di nuovi fiocchi bianchi. La neve è attesa sulle Alpi occidentali e sul nord Appennino. Nel tardo pomeriggio e in serata, invece, le nevicate si estenderanno su: Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con quota neve fino a 300/400 metri al Nord-Ovest.

La notte di San Valentino porterà nevicate miste a pioggia sulle pianure della Lombardia. Come saranno le temperature? Quella di lunedì 14 febbraio sarà sicuramente una giornata piuttosto fredda al Nord.

Neve a San Valentino: dove cadrà?

Come detto, la nuova perturbazione atlantica colpirà l'Italia proprio a San Valentino portando nuove piogge al Nord, ma anche nuove nevicate fino a quote basse.

Chi potrà gioire nel vedere nuovi fiocchi bianchi? Chi festeggerà San Valentino grazie ad una atmosfera resa ancor più romantica dalla neve? In primis gli abitanti delle pianure lombarde. La neve potrà raggiungere, soprattutto nella notte che precederà martedì 15 febbraio 2022, quote molto basse, in particolare lungo le Alpi e nell'ovest della Lombardia e dell'Emilia.

I fiocchi potranno spingersi addirittura fino in pianura, ma in questi casi è molto probabile che le nevicate saranno miste a pioggia. Nella giornata di martedì, invece, la quota neve rimarrà a livello collinare.