Meteo, piogge al Nord e caldo al Sud: Italia spaccata in due. Le previsioni di metà settimana

Prosegue la terza ondata di calore dell'estate 2025 in buona parte d'Italia. Le previsioni meteo delineano un Paese climaticamente diviso in due visto che al Sud e Isole persiste il caldo africano con temperature roventi, mentre al Nord piogge e temporali. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo africano al Sud e Isole con picchi di 45-46°

Ma che caldo fa nelle regioni del Sud e Isole? La terza ondata di calore dell'estate 2025 non molla la prese nelle regioni meridionali interessate da una massa d'aria calda rovente che ha visto innalzare le temperature intorno ai 40° con picchi di anche 45-46° in Sicilia. Il caldo estremo si fa sentire anche nelle regioni del Centro e Sardegna almeno fino a venerdì ad eccezioni della Toscana dove è in corso un calo delle temperature.

Le regioni del Nord sono state coinvolte solo marginalmente dalla terza ondata di calore dell'estate 2025 e la conferma arriva dalla temperature, sicuramente calde, ma lontane dai valori africani delle regioni del Sud. Anzi nelle regioni settentrionali prevarranno condizioni di variabilità con tempo a tratti anche molto instabile.

Nelle prossime ore, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, la numero 9 del mese che, fra mercoledì pomeriggio e giovedì, segna il ritorno di piogge e rovesci sulle Alpi, al Nord-Ovest e nelle Venezie.

Da giovedì 24 luglio 2025 il calo termico sarà piuttosto marcato al Nord-Ovest con le temperature massime al di sotto i 25 gradi. Entro domenica 27 luglio 2025 la massa d’aria più fresca interesserà tutto il Paese comprese le regioni del Sud e Isole mettendo così fine alla terza ondata di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 22 luglio 2025: bel tempo soleggiato in buona parte del Paese con il rischio di rovesci e temporali solo in Friuli Venezia Giulia. Alternanza di nuvole e sole nel settore tirrenico e all’estremo Nord-Est con il possibile rischio di temporali sulle Prealpi lombarde e l’Appennino Emiliano.

Le temperature massime in calo nelle zone di Nord-Est, settori tirrenici e in Sardegna, mentre ancora roventi nelle regioni de Centro-Sud e Isole dove sono previsti valori tra i 34-37° e picchi fino a 41°. Attenzione: in Sicilia non si escludono picchi di anche 45°!

Anche mercoledì 23 luglio 2025 tempo stabile e soleggiato nelle regioni del Centro-Sud, in Emilia Romagna, lungo l'alto Adriatico, Liguria e pianura lombarda. Nel resto del Nord nuvole sparse con il rischio di qualche isolato temporali. In lieve calo le temperature massime all’estremo Sud e in Sicilia anche se il clima resta molto caldo con picchi di 42° in Sicilia e 39° in Sardegna.

Che tempo farà in Italia in vista del weekend?

Fino a quando durerà la terza intensa ondata di calore dell'estate 2025? Dati alla mano il caldo africano si farà sentire nelle regioni del Sud e Isole almeno fino a sabato. Da giovedì 24 luglio nelle regioni del Nord, complice il passaggio della perturbazione n.9 del mese, tornano piogge e temporali con un calo importante delle temperature.

Non si escludono nuvole anche in Toscana, mentre in buona parte del Centro-Sud persiste un clima caldo con un ulteriore incremento delle temperature e picchi di oltre 40°. Tra venerdì 25 e sabato 26 luglio la perturbazione si farà sentire nelle regioni del Nord Italia con fenomeni temporaleschi di forte intensità che, con il passare delle ore, raggiungeranno anche la Sardegna, la Toscana, il resto del Centro, Campania, Lucania e Puglia.

Con l'arrivo delle piogge è prevista anche una massa d'aria meno calda che andrà a smorzare la calura delle ultime settimana con un weekend che sarà meno bollente nelle regioni del Sud e Sicilia. La tendenza meteo in vista della fine della settimana delinea la fine della terza ondata di calore dell'estate 2025. Anzi le proiezioni meteo segnalano entro la fine di luglio un clima caldo e soleggiato, ma nella norma. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.