Meteo, allerta caldo 23 luglio 2025: 19 città a rischio per il Ministero della Salute con i livelli di criticità

La terza ondata di calore dell'estate 2025 sta raggiungendo il picco in vista dell'ultimo weekend di luglio con picchi di anche 45°. Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di mercoledì 23 luglio 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo caldo con i rispettivi livelli di criticità. Ecco le città a rischio per l'allerta meteo.

Caldo africano in Italia: scatta l'allerta meteo con bollino rosso il 23 luglio 2025

Nessun indebolimento, almeno per il momento, della terza intensa ondata di calore dell'estate 2025 nelle regioni del Sud e Isole visto che nelle prossime ore sono previste temperature roventi. Se le regioni del Nord sono state coinvolte solo marginalmente dalla rimonta dell'anticiclone nord-africano, il picco massimo si raggiungerà nelle regioni del Sud e Isole dove la colonnina di mercurio raggiungerà i 40° e anche picchi di 45°.

Il Ministero della Salute per la giornata di mercoledì 23 luglio 2025 ha comunicato uno stato di allerta meteo caldo di livello 3. Si tratta del livello massimo d'allerta contrassegnato dal bollino rosso che segnala la presenza condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Sono 2 le città italiane con bollino rosso a rischio allerta meteo caldo il 23 luglio 2025:

Campobasso

Palermo

Non solo, sempre mercoledì 23 luglio 2025 scatta anche il livello 1 di allerta meteo per ondate di calore in 17 città italiane. Il caldo si farà sentire con temperature bollenti, calura e afa lungo tutto lo stivale alle prese con una delle ondate di calore più intense di questa estate. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo caldo di livello 1 in 17 città italiane contrassegnate dal bollino giallo.

Ricordiamo che il livello 1 è il livello minimo d'allerta che, attenzione, segnala condizioni climatiche che potrebbero nelle prossime ore scatenare una ondata di calore. A seguire tutte le città contrassegnate dal bollino giallo il 23 luglio 2025:

Ancora

Bari

Bologna

Cagliari

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Trieste

Venezia

Come comportarsi in caso di ondate di calore? Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è consigliato bere tanta acqua per idratarsi e arieggiare le stanze.