Meteo: si avvicina il picco di ondata di calore in Italia, ma poi tornano le piogge: le previsioni meteo

L'Italia è nelle morsa dell'anticiclone nord-africano: caldo ed afa da Nord a Sud con le temperature che si fanno sempre più roventi e bollenti. L'estate è arrivata, ma tutto cambia nelle prossime ore con il ritorno delle piogge al Nord. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: caldo e sole al Sud e piogge al Nord

L'anticiclone nord-africano continua a dominare la scena in Italia con un clima soleggiato, caldo e temperature di stampo estivo con valori anche al di sopra della media del periodo. L'ondata di calore sta per raggiungere il suo picco nella giornata di venerdì 19 luglio 2024 con 17 città da bollino rosso, il livello massimo di allerta caldo e 5 da bollino arancione. Caldo ed afa nelle regioni del Centro-Sud con bel tempo, sole e temperature destinate a salire fino ad oltre i 40°. Al Nord, invece, è previsto il ritorno del maltempo complice il passaggio di una perturbazione atlantica che si farà sentire in diverse regioni dove è stata diramata l'allerta gialla per rischio piogge e criticità.

Torna il maltempo in Veneto, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi sotto forma di nubifragi e grandinate. Qualche nube in più e qualche isolata pioggia anche sulle Alpi centrali e orientali, mentre rovesci e temporali sono previsti anche su Alpi e Appennino Ligure e Appennino meridionale.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: temperature in calo in Italia?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano ancora la presenza dell'anticiclone nord-africano che domina la scena dell'Europa meridionale e orientale, Italia compresa. Nella giornata di sabato 20 luglio è previsto ancora bel tempo e caldo al Sud, mentre al Nord prosegue la breve ondata di piogge e rovesci che interesseranno il Friuli Venezia Giulia, ma anche Alpi orientali, Appennino marchigiano e abruzzese. Stabili le temperature al Sud e Isole, mentre il grande caldo è destinato ad attenuarsi nelle regioni di Nord-Est e centro meridionali.

Nella giornata di domenica 21 luglio è previsto il passaggio di un'altra perturbazione atlantica nelle regioni del Nord con effetti che dovrebbero durare per diversi giorni. Al Sud e nel resto del paese ancora bel tempo estivo con il caldo che si farà sentire ancora più forte in Sardegna. I modelli delineano per la prossima settimana un possibile calo delle temperature in buona parte del paese visto che dal 23-24 luglio è previsto l'arrivo di una massa d'aria più fresca anche nelle regioni del Centro-Sud con il ritorno a temperature più "normali" con valori che non dovrebbero superare i 35°.