Allerta meteo gialla in Italia il 19 luglio per temporali e criticità al Nord: ecco le regioni a rischio

Torna il maltempo nelle regioni del Nord ad attenuare la forte ed intensa ondata di caldo degli ultimi giorni. Una nuova perturbazione sta per colpire le regioni settentrionali con il Dipartimento della Protezione Civile che ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla per venerdì 19 luglio 2024 in diverse regioni. Ecco dove.

Maltempo e piogge al Nord: scatta l'allerta meteo gialla il 19 luglio

La Protezione Civile ha diramato per venerdì 19 luglio 2024 un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni del Nord. Dopo giorni di caldo ed afa con temperature roventi che hanno sfiorato i 34°, è previsto il passaggio di una debole perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti in particolare modo nelle regioni del Nord. Piogge e rovesci nella giornata di venerdì 19 luglio con diverse regioni coinvolte nell'allarme maltempo.

L'allerta gialla per rischio piogge e temporali è stata emessa nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Allerta meteo per criticità il 19 luglio 2024: ecco dove

Da non sottovalutare poi, sempre nella giornata di venerdì 19 luglio 2024, lo stato meteo di allerta gialla comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata emessa in una sola regione: il Trentino Alto Adige e riguarda le zone di Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano.