Meteo, picco di caldo in arrivo: le previsioni di metà settimana

L'ondata di calore sta per raggiungere il suo picco con temperature oltre i 40° in diverse regioni, mentre al Nord è previsto il passaggio di una debole perturbazione. Che tempo farà nei prossimi giorni?

Meteo, caldo torrido al Sud e piogge al Nord

L'anticiclone africano è l'indiscusso protagonista della settimana con caldo, afa e temperature roventi nelle regioni del Centro-Sud. In aumento le temperature con picchi di oltre 40° ed assenza di precipitazioni in buona parte del paese comprese le regioni del Nord dove afa e caldo si faranno sentire anche se nel weekend è previsto un clima instabile e variabile per il passaggio di una debole perturbazione.

Tra venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto è previsto un temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano per il passaggio di un impulso perturbato che darà vita ad una fase di maltempo con piogge e rovesci, anche intensi, prima nelle regioni del Nord e poi in quelle del Centro. Con il ritorno delle piogge è previsto anche un lieve calo delle temperature che resteranno in gran parte sopra la media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 30 luglio: tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche annuvolamento sui rilievi e le vicine pianure del Nord e nel basso Tirreno orientale. Nel pomeriggio le nuvole raggiungeranno anche le aree montuose con il rischio di brevi e isolati rovesci più probabili sulle Alpi occidentali. Stabili le temperature con valori compresi tra i 31-38° e picchi di anche 40°. Mercoledì 31 luglio schiarite in tutto il paese, mentre nuvole con il rischio di piogge e rovesci è previsto sulla pianura piemontese. Nel resto del paese clima caldo ed afoso con temperature stabili o in aumento.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Il mese di luglio si chiude all'insegna dell'anticiclone africano così come i primi giorni di agosto dominati da una forte ed intensa ondata di calore che si farà sentire principalmente nelle regioni del Centro-Sud. Clima instabile e variabile al Nord e lungo l'arco alpino con il rischio di piogge e temporali. Tra venerdì 2 e sabato 3 agosto le previsioni meteo delineano un indebolimento dell'anticiclone africano per l'arrivo di una perturbazione, la prima del mese, che determinerà una attenuazione del grande caldo dapprima nelle regioni settentrionali dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi come grandinate e nubifragi.

Gli effetti della perturbazione si faranno poco dopo sentire anche nelle regioni del Centro da sabato 2 agosto con il rischio di piogge e temporali intensi. Dopo questa breve tregua dal grande caldo, la tendenza meteo dei prossimi giorni è ancora nel segno dell'anticiclone africano con la rimonta dell'alta pressione con un caldo afoso e temperature in media intorno ai 35° e picchi di 40°. Naturalmente per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo come sempre a seguirci.