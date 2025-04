Meteo Pasquetta 2025: che tempo farà in Italia?

L'Italia è nella morsa del maltempo da diversi giorni complice il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno fatto registrare forti temporali e criticità in diverse regioni. Anche nel giorno che precede la Pasqua 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla nel nostro Paese.

Meteo, la tendenza in vista del giorno di Pasquetta 2025

Le previsioni meteo per lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta, sono ancora incerte. La tendenza meteo, infatti, delinea un clima instabile e variabile per il passaggio della perturbazione n.5 che sta interessando l'Italia a poche ore dalla Pasqua. I dati attualmente in nostro possesso suggeriscono una fase di instabilità atmosferica più pronunciata sulle regioni del Centro, ma anche in Sardegna e Sicilia dove non si esclude il rischio di piogge e temporali. Non solo, la tendenza meteo delinea la presenza di fenomeni temporaleschi, anche intensi, nelle zone di Nord-Est e in particolare del Trentino Alto Adige e del Veneto settentrionale. Nel resto del Paese alternanza tra schiarite e nuvole.

In vista del giorno di Pasquetta il clima si conferma mite e primaverile con temperature superiori alla norma e valori intorno ai 20°. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta: nelle prime ore del mattino ampie schiarite all’estremo Nord-Ovest, al Sud, nel Lazio e nelle coste del medio Adriatico. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di rovesci e temporali su settori occidentali di Emilia e Veneto, alta Toscana e Sardegna. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche l'Emilia, le zone interne di Toscana e Lazio, in Umbria, nell’Appennino centrale e sulle Isole. Non si esclude il rischio di qualche sporadica pioggia possibile anche sulle Alpi orientali e nell’Appennino meridionale. In serata è previsto un miglioramento ad eccezione di Sicilia e Calabria dove sono previste brevi e sporadiche piogge. Stabili le temperature da Nord a Sud.

Meteo, che tempo farà in vista del ponte del 25 aprile 2025?

Dopo il giorno di Pasquetta 2025, in vista del ponte del 25 aprile, il clima si delinea ancora molto incerto con una circolazione atmosferica poco chiara segnata dalla persistenza di un’area depressionaria che rinnoverà le occasioni per altre precipitazioni. In particolare le previsioni meteo segnalano per martedì 23 e mercoledì 24 aprile piogge e temporali nelle regioni di Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia.

Non solo tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile l’area ciclonica dovrebbe muoversi verso la Grecia e l’Egeo, mentre da ovest potrebbe avanzare con più convinzione l’alta pressione favorendo così la persistenza di clima instabile sull’Italia.