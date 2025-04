Meteo Pasqua e Pasquetta 2025: Italia divisa in due. Le previsioni

È tornato il sole in buona parte d'Italia dopo giornate di piogge, nubifragi ed allerte meteo che hanno fatto registrare ingenti danni e purtroppo anche tragedie in diverse regioni tra cui Lombardia, Piemonte e Veneto. Intanto in vista della Pasqua e Pasquetta 2025 si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione. Torna il maltempo? Le previsioni del tempo per il lungo weekend festivo.

Meteo: tregua dalle piogge in Italia: quanto dura?

Nella giornata di Venerdì Santo, 18 aprile 2025, torna il bel tempo in Italia con un temporaneo miglioramento del clima in buona parte del Paese. Le previsioni delineano un tempo stabile e soleggiato con qualche debole e residua pioggia. Attenzione: la tregua dal maltempo ha le ore contate visto che è in arrivo la perturbazione n.5 di aprile destinata ad influenzare il meteo in vista delle giornate di Pasqua e Pasquetta. Le previsioni meteo segnalano un clima instabile e variabile con un'alternanza di sole e piogge che andranno a interessare nel giorno di Pasqua le zone di Nord-Ovest e Sardegna, mentre nella giornata di Pasquetta il Centro e la Sicilia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 18 aprile 2025: alternanza di nuvole e schiarite in buona parte del Paese, in particolare nelle regioni del Sud. Ancora piogge al Nord-Est e in alcune zone interne del Centro-Sud, mentre deboli nevicate si registrano sui settori alpini orientali al di sopra di 1600-1800 metri. Le temperature massime in calo con valori compresi tra i 15 e 20 °C in buona parte del Paese.

Per sabato 19 aprile 2025 si delinea un’alternanza di annuvolamenti e schiarite. Bel tempo nelle prime ore del mattino nel medio-basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, mentre le nuvole insisteranno nelle regioni del Nord e dal pomeriggio anche sulla Toscana. Poche le piogge che colpiranno principalmente il Piemonte, la Liguria e in serata anche la Valle d’Aosta. In lieve aumento le temperature massime con picchi di anche 25 gradi al Sud.

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2025?

Domenica avremo cieli nuvolosi e piogge sparse su Nordovest, Toscana e Sardegna, dove non si esclude la possibilità di qualche temporale. Nel resto del Centro-Nord si alterneranno sole e nuvole, con qualche piovasco isolato sulle Alpi Orientali. Al Sud prevarrà invece il sole. Le temperature massime saranno in lieve aumento quasi ovunque, mantenendosi al di sopra della norma stagionale.

La previsione per Pasquetta resta ancora incerta, nonostante la data si avvicini sempre di più. L’incertezza è legata al passaggio della perturbazione n.5, attesa per la giornata di Pasqua, che completerà il suo transito sull’Italia proprio lunedì, ma con modalità e tempistiche ancora difficili da definire.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’instabilità atmosferica potrebbe essere più marcata al Centro — soprattutto nelle aree interne e appenniniche — così come su Sardegna e Sicilia, dove aumenta il rischio di piogge, anche sotto forma di rovesci o locali temporali. Non si esclude inoltre il coinvolgimento del Nord-Est, in particolare di Trentino Alto Adige e Veneto settentrionale.

Sul resto del Paese si prospetta una giornata variabile, con momenti di sole alternati ad annuvolamenti, ma generalmente con tempo asciutto. Il clima si manterrà mite e primaverile, con temperature spesso superiori alla media stagionale: si toccheranno diffusamente i 20 gradi, con punte più elevate sul medio e basso versante adriatico e nelle zone ioniche.