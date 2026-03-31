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Meteo Pasqua 2026: pioverà quest’anno? Ecco cosa dicono le previsioni

Il weekend pasquale 2026 offrirà condizioni meteo generalmente favorevoli, con qualche incertezza solo tra Venerdì Santo e Sabato al Sud. Da domenica in poi, invece, spazio a sole e temperature miti su gran parte d’Italia: una Pasqua dal sapore decisamente primaverile.
Clima31 Marzo 2026 - ore 16:11 - Redatto da Meteo.it
Clima31 Marzo 2026 - ore 16:11 - Redatto da Meteo.it

Il fine settimana di Pasqua si avvicina e, come da tradizione, cresce l’attenzione per le previsioni meteo. Quest’anno, il quadro generale si presenta nel complesso favorevole, soprattutto per chi ha in programma gite all’aperto tra domenica e Pasquetta. Tuttavia, qualche incertezza non mancherà, in particolare al Sud nelle giornate iniziali.

Meteo Venerdì Santo 2026: nubi al Sud, ma con miglioramento

La giornata di Venerdì Santo, 3 aprile, si aprirà con condizioni generalmente stabili al Nord, in Sardegna e sulla Toscana, dove il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Diversa la situazione sul resto del Centro-Sud, interessato da una maggiore copertura nuvolosa, anche se con una graduale tendenza a schiarite nel corso della giornata.

Al mattino saranno ancora possibili deboli precipitazioni residue su Abruzzo, Molise e sul nord della Sicilia, mentre sulla Sicilia tirrenica non si escludono brevi rovesci. Nel pomeriggio, qualche fenomeno isolato potrà interessare il Cagliaritano, la Calabria e il settore ionico della Sicilia.

I venti saranno generalmente deboli al Nord, mentre al Centro-Sud soffieranno dai quadranti settentrionali, con intensità da debole a moderata. Le temperature, invece, inizieranno a salire quasi ovunque, segnando l’inizio di una fase più mite.

Meteo Sabato Santo 2026: alta pressione in rinforzo

Per Sabato Santo, 4 aprile, si conferma un deciso miglioramento. L’alta pressione tornerà a rafforzarsi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese.

Qualche residua instabilità potrà ancora interessare la bassa Calabria e le zone centro-meridionali della Sicilia, dove saranno possibili rovesci o brevi temporali. Altrove, invece, il sole sarà prevalente.

I venti soffieranno moderati di Maestrale in Puglia, mentre sul resto d’Italia saranno in genere deboli. Le temperature continueranno a salire, con valori particolarmente miti al Centro e in Sardegna.

Meteo Domenica di Pasqua 2026: sole protagonista

La Domenica di Pasqua, 5 aprile, si prospetta come la giornata migliore del fine settimana. Il sole dominerà sulla maggior parte delle regioni italiane, regalando condizioni ideali per attività all’aperto, pranzi in famiglia e gite fuori porta. Solo tra il sud della Sicilia e la Calabria si potranno osservare un po’ di nubi, soprattutto nel pomeriggio, ma con un rischio molto basso di precipitazioni.

Il clima sarà decisamente mite, con temperature superiori alla media stagionale in Sardegna e su gran parte del Centro-Nord.

Tendenza Meteo per la Pasquetta 2026: tempo stabile e primaverile

Le prime indicazioni per Lunedì 6 aprile, Pasquetta, confermano una situazione simile a quella di domenica. Il tempo dovrebbe rimanere stabile e in gran parte soleggiato, ideale quindi per escursioni, picnic e spostamenti.

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Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo ore 19:46

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