Meteo, primi giorni di ottobre dal sapore invernale con freddo e crollo delle temperature: le previsioni

Il mese di ottobre prende il via con un clima di stampo invernale con l'irruzione di correnti fredde e un brusco calo delle temperature.
Clima30 Settembre 2025 - ore 13:13 - Redatto da Meteo.it
Ultime ore di clima stabile in Italia, visto che con l'arrivo del mese di ottobre 2025 è previsto un deciso peggioramento del clima. Torna il maltempo con piogge e temporali, ma anche l'irruzione di correnti fredde con un conseguente crollo delle temperature. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ottobre al via con maltempo e freddo

Clima stabile ed asciutto in gran parte del Paese nella giornata di oggi, martedì 30 settembre 2025, ma tutto è destinato a cambiare in peggio nelle prossime ore. Il mese di ottobre 2025 prende il via con un deciso peggioramento del tempo: piogge, temporali e una massa d'aria fredda sono in arrivo in Italia. Da mercoledì 1 ottobre 2025 sono previsti fenomeni temporaleschi anche intensi lungo tutto lo stivale con un netto peggioramento da giovedì 2 ottobre nelle regioni meridionali complice l'arrivo di una massa d'aria fredda. Tra le conseguenze dell’irruzione di queste correnti fredde è previsto anche un deciso calo delle temperature che scenderanno su valori al di sotto della norma, in alcuni casi anche di 7-8 gradi.

Le previsioni meteo dei primi giorni di ottobre: freddo e calo delle temperature

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 1 ottobre 2025: nuvole nelle regioni di Nord-Est con il rischio di piogge e temporali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, basso Trentino, Emilia e Prealpi lombarde. Alternanza di sole e nuvole nel resto del Paese. In calo le temperature massime nelle regioni del Nord, mentre stabili altrove con picchi di anche 25-26 gradi su regioni tirreniche e Puglia, fino a 27-28 su Sicilia e Sardegna.

Da mercoledì 2 ottobre 2025 torna il maltempo, in particolare tra Lombardia ed Emilia Romagna. Con il passare delle ore piogge e temporali anche lungo il versante adriatico, le regioni del Sud e la Sicilia con fenomeni temporaleschi intensi. Non si escludono fenomeni intensi e abbondanti con locali criticità. In calo le temperature massime lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza della prima settimana di ottobre

L'inizio del mese di ottobre 2025 è nel segno del maltempo e dell'arrivo del primo freddo da Nord a Sud. Previste temperature al di sotto della media con forti venti e una violenta ondata di maltempo lungo il medio versante adriatico e il Sud del Paese. In arrivo un vortice di bassa pressione colmo di aria fredda che farà sentire i suoi effetti già da mercoledì 1 ottobre con temperature in calo, venti di Bora e violenti temporali. Tra giovedì 2 e venerdì 3 settembre il vortice attraverserà l’Adriatico e il Centro-Sud per poi spostarsi sabato 4 sullo Ionio.

Nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025 forti venti da Nord a Sud con un conseguente brusco calo delle temperature sia nei valori minimi che massimi. Non solo, maltempo con piogge e rovesci intensi sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Da segnalare anche la possibilità di nevicate sui settori appenninici delle regioni centrali adriatiche a quote superiori a 1600/1800 metri. Venerdì 3 ottobre 2025 venti in intensificazione con raffiche di anche 80-100 km/h. Piogge e temporali al Sud, in particolare in Puglia e Sicilia. Ancora incerta l'evoluzione e la tendenza meteo per il primo fine settimana di ottobre anche se, dati alla mano, potremmo assistere a un rialzo della pressione, con passaggio a un tempo più stabile ed afflusso di aria più temperata. Come sempre per conferme e dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti.

