Meteo, le previsioni per inizio ottobre: tra sole e piogge?

Il mese di settembre si conclude con un clima instabile e variabile. Non solo, l'arrivo di una massa d'aria fredda ha fatto crollare le temperature in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Che tempo farà nei primi giorni di ottobre?

Meteo, settembre si conclude con una nuova ondata di maltempo

L'ultimo weekend di settembre è segnato dal passaggio della perturbazione n.8 del mese giunta da giovedì sulle regioni settentrionali. La perturbazione, accompagnata da una massa d’aria più fredda, si riverserà fino al basso Mar Mediterraneo entro domenica con un clima sempre più instabile e variabile. Piogge e temporali, ma anche un un brusco calo delle temperature a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna, anche di 10 gradi. All'estremo Sud e in Sicilia ancora temperature anomale anche se da domenica 29 settembre è prevista una rinfrescata con il vento di Tramontana che soffierà fino a 60-70 km/h.

Ma entriamo nei dettagli con sabato 28 settembre: bel tempo con sole nelle regioni di Nord-Ovest e Toscana. Piogge e fenomeni temporaleschi, invece, al Nord-Est, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania. Nelle prime ore del pomeriggio il maltempo interesserà anche il Nord della Puglia, la Calabria tirrenica e in parte il resto del Sud. Le temperature massime in calo al Centro-Nord, su Sardegna, Campania e nord della Sicilia, mentre caldo anomalo con punte oltre 30 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia orientale.

Domenica 29 settembre cielo prevalentemente stabile e soleggiato in buona parte del paese con qualche residua nuvolosità nelle regioni centrali adriatiche. In serata nuvolosità in aumento al Nord a cominciare dal settore di Nord-Ovest. Le temperature in calo quasi ovunque, principalmente sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia.

La tendenza meteo per i primi giorni di ottobre

Le previsioni meteo per i primi giorni di ottobre delineano la presenza di una fase anticiclonica nell’area mediterranea portatrice di un tempo stabile e per lo più soleggiato soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Clima variabile ed instabile al Nord dove già da martedì 1 ottobre è previsto un aumento della nuvolosità con il ritorno di piogge su Liguria e zone Alpine complice l'arrivo della prima perturbazione del mese. Nella giornata di martedì 2 ottobre, infatti, è previsto il passaggio della perturbazione n 1 del mese che interesserà, dapprima le regioni del Nord, e successivamente da giovedì 3 ottobre anche le regioni del Centro-Sud, Isole comprese.

Nel dettaglio, per la giornata di lunedì 30 settembre si delinea un clima stabile lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche sporadica pioggia solo sui settori alpini più settentrionali. In calo le temperature nei valori minimi in gran parte del Paese, mentre le massime in lieve aumento sulle regioni centrali Adriatiche.