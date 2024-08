Meteo, ondate di calore da bollino rosso su 8 città in Italia: l’avviso del Ministero della Salute per il 3 agosto

L'anticiclone africano continua a dominare la scena climatica in Italia, sopratutto nelle regioni del Sud, con un clima afoso e temperature sempre più roventi. Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore per sabato 3 agosto con 8 città da bollino rosso e 2 da bollino arancione. Ecco quali sono.

Meteo, allerta caldo: in 8 città bollino rosso

Agosto è nel segno del grande caldo con un clima di stampo africano complice la presenza costante dell'anticiclone africano che sta garantendo da settimane un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Fa sempre più caldo in Italia con afa e calura accompagnate da temperature bollenti che sfiorano e superano i 40°. Non solo, la colonnina di mercurio non scende nemmeno la sera con valori intorno ai 25-26° e il fenomeno delle notti tropicali. Anche sabato 3 agosto 2024 è all'insegna del caldo africano con un nuovo bollettino di allerta caldo diramato dal Minsitero della Salute. Sono 8 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta che determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le 8 città da bollino rosso il 3 agosto in Italia:

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Perugia

Rieti

Roma

Viterbo

Meteo, caldo record in Italia: 2 città da bollino arancione il 3 agosto

Se 8 sono le città da bollino rosso, nella giornata di sabato 3 agosto 2024 non mancano anche alcune città da bollino arancione. Il Ministero della Salute ha contrassegnato come città da bollino arancione, il secondo livello massimo di allerta caldo, solo due centri cittadini. Ricordiamo che il bollino arancione indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili. Ecco le 2 città:

Bari,

Palermo.

In vista di un mese di agosto sempre più caldo e rovento, ecco i 10 consigli diramati dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le ondate di calore: