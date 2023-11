Meteo, ondata di freddo e maltempo in arrivo in Italia. Le previsioni

Il passaggio di varie perturbazioni nei primi giorni di novembre sono responsabili della forte ondata di maltempo che sta interessando l'Italia. Piogge e nubifragi hanno colpito diverse regioni causando ingenti danni e disagi. La situazione non migliorerà nemmeno nei prossimi giorni. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, nuove criticità per il maltempo

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per un via vai di perturbazioni. In transito la numero 4 e 5 del mese che riporteranno piogge e rovesci in buona parte del paese. Non si escludono nuove criticità ambientali per i terreni oramai saturi e il livello dei fiumi che ha già raggiunto i limiti. Da metà settimana arriva anche una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature daa Nord a Sud. Tra martedì 7 e mercoledì 8 il passaggio della perturbazione numero 4 di novembre si farà sentire lungo tutto lo stivale con piogge battenti che interesseranno principalmente le regioni del Centro-Sud.

La perturbazione n.5 del mese, invece, prevista per giovedì 9 novembre è indirizzata verso le regioni del settentrione dove si registreranno fenomeni meteo di forte intensità. Anche il weekend sarà segnato dal passaggio di una nuova perturbazione, la numero 6 del mese, prevista tra la fine di sabato 11 e domenica 12 novembre con forti piogge nelle regioni del Centro-Sud. Le perturbazioni saranno accompagnate non solo da forti temporali e piogge, ma anche da un afflusso di aria più fredda di origine nord atlantica che farà diminuire le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 7 novembre 2023: bel tempo nelle regioni di Nord-Ovest ed estremo sud. Piogge, seppur deboli, sono previste su Venezie, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna. La neve ritorna protagonista sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1400-1500 metri. In calo le temperature al Centro-Nord, Campania e Sardegna, mentre in aumento in Sicilia dove si registra un nuovo picco di caldo anomalo con punte di 30°.

Le previsioni meteo: che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Per la giornata di mercoledì 8 novembre previsto un cielo nuvoloso nelle regioni meridionali con il rischio piogge. Nelle regioni del Centro e Sardegna schiarite e tempo soleggiato, mentre al Nord alternanza tra nuvole e sole, anche se nelle prime ore del mattino c'è il rischio di nebbia sulla valle padana. In calo le temperature minime con anche 5° nelle prime ore del mattino. Le temperature massime in calo anche al Sud con gli ultimi picchi di fuori stagione solo in Sicilia e Calabria.

Nella seconda parte della settimana le correnti atlantiche torneranno ad interessare il Mediterraneo e l’Italia con nuove perturbazioni e ondate di maltempo. Giovedì 9 novembre, complice l'arrivo della perturbazione n.5 del mese, è previsto un peggioramento del clima con piogge e rovesci da Nord a Sud. Le previsioni meteo delineano una forte ed intensa ondata di maltempo con il rischio di nubifragi sulle regioni Tirreniche, in Sardegna e al Nord, specie tra Liguria, Lombardia e Nord-Est, medio Adriatico e il Sud. La neve torna ad imbiancare a 1300-1500 metri sulle Alpi. Stabili le temperature senza grandi variazioni. Nel weekend, tra la fine di sabato 11 e la giornata di domenica 12 novembre, il passaggio di una nuova perturbazione interesserà dapprima il Centro-Sud e poi il Nord. Piogge e rovesci, anche localmente intensi, accompagnate da un afflusso di aria più fredda con il primo crollo delle temperature da Nord a Sud.