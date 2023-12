Meteo: ondata di gelo sull’Italia a partire dall'8 Gennaio, ecco cosa sappiamo

Cosa dicono le previsioni meteo? Quando arriva il freddo vero e proprio? Sono in tanti a chiederselo, soprattutto in questo periodo. C'è chi avrebbe desiderato un bianco Natale con freddo e neve e chi, invece, non vede l'0ra di poter avere tutti gli impianti sciistici super funzionanti e pieni di neve vera e non artificiale per potersi sbizzarrire con gli sport invernali. Oltre alla neve manca anche il freddo. Quando caleranno le temperature? Ecco cosa sappiamo ad oggi sull'evoluzione del meteo non appena l'Epifania si sarà portata via tutte le Feste.

Tendenze meteo: le news sull'ondata di gelo dall'8 gennaio 2024

Il freddo tanto atteso potrebbe arrivare solo alla fine delle Feste. Le tendenze meteo ci segnalano, ovviamente è ancora tutto da confermare, che potrebbe arrivare sull'Italia una ondata di gelo a partire dall'8 gennaio. Cosa sappiamo? Ebbene solo dopo l’Epifania sembra - ad oggi - probabile un cambio della circolazione atmosferica. Cosa significa? Che grazie ad uno scambio tra alta e bassa pressione potrebbe arrivare una masse d’aria più fredda capace di determinare un generale calo termico e il ritorno a condizioni meteorologiche più in linea con questo periodo dell'anno. Non dobbiamo dimenticarci che siamo in pieno inverno e che proprio in questo periodo le temperature dovrebbero essere più basse di quelle che si stanno registrando in questi giorni.

Nel frattempo? L’ultimo fine settimana dell’anno comincerà di nuovo con tempo stabile, ma caratterizzato dalla presenza di nubi compatte soprattutto sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e buona parte del Centro-Sud, e clima relativamente mite per il periodo. Domenica 31 dicembre, giorno di San Silvestro, invece, le correnti ondulate occidentali si intensificheranno e trascineranno verso l’Italia una veloce perturbazione che porterà un peggioramento con il ritorno della pioggia in parte del Nord e sulle regioni tirreniche e nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri.

Grazie però al rinforzo dei venti da Ovest o Sud-Ovest le temperature permarranno su livelli generalmente sopra la media anche nelle ore notturne quando difficilmente si potranno osservare delle gelate alle basse quote.

Da Capodanno al giorno dell'Epifania: le tendenze

Che tempo farà tra Capodanno e l'Epifania? Il primo giorni di festa del nuovo anno vedrà la coda della perturbazione di San Silvestro come protagonista con qualche possibile residua pioggia su parte del Sud. Sul resto d'Italia le correnti atlantiche dovrebbero insistere anche nelle giornate successive che continueranno a vedere una prevalenza di nuvole, poche precipitazioni e clima mite. In questo flusso si muoveranno altri sistemi nuvolosi. Il primo di questi, non particolarmente attivo, dovrebbe transitare tra la fine di martedì 2 e la mattina di mercoledì 3 gennaio con alcune precipitazioni, per lo più deboli, su:

Alpi

Lombardia

Nordest

settore tirrenico

Il passaggio sarà accompagnato da una vivace ventilazione occidentale al Centro-Sud. Una nuova perturbazione più organizzata, secondo le attuali proiezioni, potrebbe poi raggiungere l’Italia tra venerdì 5 e l’Epifania con effetti in termini di piogge soprattutto al Centro-Sud dove dovrebbe isolarsi una depressione che alimenterà anche venti intensi. Questo secondo peggioramento potrebbe essere accompagnato da un afflusso di aria più fredda con conseguente calo termico verso valori un po’ più vicini alle medie del periodo.

Insomma fino alla Befana il tempo sarà tutto sommato uguale a quello tra Natale e San Silvestro. Non vi saranno grosse variazioni o sorprese.