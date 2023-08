Meteo, ondata di caldo verso le 24 ore “peggiori”: le previsioni e le ultime news sull'arrivo del fresco

Si avvicinano le 24 ore 'peggiori' di questa nuova ondata di caldo. Le previsioni meteo ci preannunciano che fino a venerdì 25 avremo temperature di 10 gradi oltre la norma con afa e notti tropicali. Poi? Pian piano la calura andrà indebolendosi lasciando spazio ad un deciso calo termico a partire da domenica 28 agosto 2023, accompagnato però dal ritorno di forti temporali. Ecco tutte le ultime news.

Previsioni meteo prossimi giorni: l'ultima fiammata del grande caldo?

Secondo le ultime previsioni meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni dovremo fare ancora i conti con l’alta pressione dell’anticiclone Nord-Africano che occupa stabilmente l’Italia. Si avvicinano piuttosto le 24 ore peggiori, poi, per fortuna, anche l'attesa fine dell'ondata di caldo. Almeno fino a venerdì 25 agosto avremo tempo in prevalenza soleggiato, stabile e un caldo afoso intenso, con temperature che nelle nostre città si spingeranno diffusamente sopra la soglia dei 35 °C, fino a sfiorare i 40°C sulle regioni centrali tirreniche e sulla bassa Pianura Padana. In quei giorni il grande caldo si farà sentire anche di notte, con minime che faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi.

Sabato 26 agosto il tempo sarà ancora soleggiato e stabile, ma l’alta pressione comincerà a mostrare i primi segni di debolezza, consentendo una leggera flessione delle temperature al Nord. Domenica 27 agosto, invece, farà seguito l’arrivo di una perturbazione che porterà molti temporali e un deciso calo termico al Nord e una prima attenuazione del caldo al Centro.

Al Sud? Tra lunedì 28 e martedì 29, con la discesa delle correnti fresche lungo la Penisola, caleranno le temperature anche nelle regioni meridionali, determinando così la fine dell’ondata di caldo intenso.

I dettagli sulle ultime tendenze per le prossime giornate

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ci attendono le giornate più calde. Ci sembrerà quasi di essere tornati a luglio. Giovedì 24 agosto, infatti, sarà un'altra giornata caratterizzata da tanto sole e tanto caldo. Nel pomeriggio aumenterà un pochino il rischio di temporali di calore sulle Alpi, nelle zone interne tra basso Lazio e Abruzzo, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia.

La colonnina di mercurio si manterrà in generale tra i 31 e 38 °C, con picchi localmente superiori nelle zone interne di: Toscana, Lazio e Sardegna e in Umbria.

Venerdì 25 agosto non sono previsti cambiamenti di rilievo. Il caldo sarà piuttosto intenso su tutta Italia, in particolare al Centro-Nord. Saranno possibili occasionali temporali di calore sulle Alpi centro-orientali, su Calabria tirrenica e zone interne della Sicilia. Sabato 26 sarà l'ennesima giornata in cui il sole e temperature estremamente elevate la faranno da padrone insieme all'afa, ma qualcosa inizierà a cambiare.

Domenica 27 agosto, infatti, vi sarà in avvicinamento una perturbazione sulle regioni settentrionali accompagnata da tempo più instabile e seguita da aria meno calda.