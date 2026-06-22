Meteo, ondata di caldo persistente: temperature fino a 40°C in diverse regioni italiane. Le previsioni

Al via una settimana nel segno dell'anticiclone nord-africano con caldo ed afa da Nord a Sud. La seconda ondata di calore della stagione non molla la presa con temperature record anche la notte con minime superiori ai 20°. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo Italia, caldo anomalo e notti tropicali da Nord a Sud

Prosegue senza sosta la seconda ondata di calore della stagione 2026 con il dominio incontrastato dell'anticiclone africano che occuperà stabilmente gran parte dell’Europa meridionale e centrale con temperature anomale. In Italia bel tempo soleggiato, ma non si escludono temporali di calore sulle zone di pianura. Dal punto di vista termico temperature ancora elevate con un caldo afoso intenso sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Nei prossimi giorni, infatti, valori compresi tra i 30-38° con picchi fino ai 40° e tassi di umidità da record. Il caldo sarà protagonista anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali con temperature superiori ai 20°.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di oggi, lunedì 22 giugno 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Nel pomeriggio non si escludono temporali di calore sulle Alpi e nelle zone appenniniche, bassa Toscana fin alle coste. Non si escludono piogge e rovesci anche sull’alto Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Le temperature in crescita con le massime comprese tra i 30-38° e picchi fino ai 40° nelle zone interne del Centro-Nord e Sardegna.



Anche nella giornata di martedì 23 giugno 2026 bel tempo in gran parte del Paese con qualche annuvolamento solo sulle Alpi Occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento con il rischio di isolati rovesci e temporali su Alpi, rilievi abruzzesi e molisani, Appennino Calabro-Lucano e zone montuose della Sardegna. Ancora caldo intenso ed afoso con temperature comprese ovunque tra i 30-39°.

Meteo Italia, anticiclone protagonista anche nei prossimi giorni

Le previsioni meteo dei prossimi giorni confermano la presenza dell'anticiclone africano ancora a lungo. Al momento non si vedono segni di cedimento con la seconda ondata di calore destinata a perdurare fino alla fine del mese di giugno con caratteristiche eccezionali per durata ed intensità. Le temperature si manterranno elevate con valori anomali al Nord dove lo zero termico a metà settimana potrebbe superare anche i 4500 metri sulle Alpi.

Caldo afoso anche al calar del sole con il persistere di afa e disagio notturno con temperature minime, da Nord a Sud, superiori ai 20°. Questo caldo umido favorirà l’innesco di temporali di calore sulle aree montuose con rischi anche su Val Padana e, dall’Appennino, verso le zone interne del Centro. Anche per mercoledì 24 e giovedì 25 giugno le previsioni meteo delineano un clima stabile e soleggiato anche se la calura potrebbe attenuarsi lievemente nella giornata di mercoledì, in particolare al Nord-Ovest per poi risalire agli stessi livelli nella seconda parte della settimana.