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Notti tropicali, il volto nascosto della crisi climatica: perché il caldo non dà tregua nemmeno di notte

Le notti tropicali, caratterizzate da temperature che restano sopra i 20°C anche nelle ore notturne, sono sempre più diffuse in Italia e rappresentano un segnale evidente del cambiamento climatico.
Clima22 Giugno 2026 - ore 13:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima22 Giugno 2026 - ore 13:28 - Redatto da Redazione Meteo.it

Quando si parla di caldo estremo, l’attenzione si concentra spesso sui picchi di temperatura registrati durante il giorno, ma un aspetto altrettanto importante è il mancato raffreddamento notturno. Sempre più spesso, infatti, nelle città italiane ed europee le temperature restano elevate anche dopo il tramonto. Si parla di “notti tropicali” quando la minima notturna non scende sotto i 20°C. Questo fenomeno, un tempo raro alle nostre latitudini, è oggi sempre più frequente soprattutto nelle zone urbane e lungo le coste.

Perché il caldo non dà tregua nemmeno di notte, l'allarme degli esperti

Durante le ore notturne il corpo umano dovrebbe ridurre naturalmente la propria temperatura per favorire il recupero dell’organismo dopo le attività della giornata. Quando però il caldo rimane intenso anche dopo il tramonto, questo processo diventa più difficile e il fisico continua a essere sottoposto a uno sforzo costante per disperdere il calore accumulato. Gli specialisti sottolineano che le temperature elevate durante la notte rappresentano un serio problema per la salute, poiché impediscono un recupero completo dallo stress termico. Di conseguenza, molte persone si svegliano affaticate e poco riposate nonostante abbiano dormito per diverse ore.

Nelle grandi città il fenomeno è ancora più evidente a causa dell’effetto “isola di calore”, che porta strade, edifici e superfici asfaltate ad assorbire energia durante il giorno e a rilasciarla lentamente nelle ore successive. Per questo motivo i centri urbani restano molto più caldi rispetto alle aree rurali circostanti, dove le temperature notturne tendono a diminuire maggiormente. Le conseguenze si riflettono anche nella vita quotidiana: abitazioni che non riescono a raffreddarsi, finestre aperte senza beneficio e un ricorso sempre più frequente a ventilatori e condizionatori.

Gli scienziati considerano l’aumento delle notti tropicali uno dei segnali più evidenti del cambiamento climatico in corso. L’innalzamento delle temperature medie globali sta infatti aumentando non solo i giorni caratterizzati da caldo estremo, ma anche le notti in cui il termometro rimane insolitamente alto. In tutta Europa, dalla Penisola Iberica all’Italia, passando per Francia e Balcani, si stanno registrando sempre più spesso temperature notturne elevate per diversi giorni consecutivi, confermando una tendenza che preoccupa esperti e autorità sanitarie.

Caldo estremo, in aumento la mortalità in Europa

Il caldo estremo rappresenta una delle principali minacce climatiche per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone affette da patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche. Secondo gli esperti, il rischio aumenta notevolmente quando le temperature restano elevate anche durante la notte, poiché il corpo non riesce a recuperare adeguatamente dallo stress accumulato nelle ore più calde. Per questo motivo non bisogna considerare soltanto le temperature massime giornaliere, ma anche quelle minime notturne, sempre più alte negli ultimi anni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che negli ultimi quattro anni in Europa il caldo estremo è stato associato a oltre 200.000 morti premature. Per affrontare questa emergenza, l’OMS ha aggiornato le proprie linee guida con l’obiettivo di aiutare istituzioni e operatori sanitari a sviluppare strategie preventive più efficaci. Tra le cause dell’aumento dei decessi legati alle alte temperature figurano l’invecchiamento della popolazione, la crescente urbanizzazione e gli effetti dei cambiamenti climatici, che favoriscono la formazione delle isole di calore nelle città e rendono le ondate di caldo sempre più frequenti e intense.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Giugno ore 15:03

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