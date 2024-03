Meteo, nuova perturbazione in arrivo in Italia: ecco dove pioverà o nevicherà

Secondo le ultime previsioni meteo una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia, in realtà si tratta di un vero e proprio via vai di perturbazioni che imperverseranno sul nostro Paese in questi giorni. Dove insisteranno? Ecco le ultime news in merito.

Previsioni meteo, nuova perturbazione in arrivo: ecco quando e dove

Le previsioni meteo ci segnalano l'arrivo di una nuova perturbazione. Vivremo ancora giorni con tempo instabile o maltempo soprattutto al Centro-Nord. Si attendono nuove nevicate sulle Alpi e venti a tratti intensi. Non mancheranno però anche delle lunghe pause, caratterizzate da tempo stabile e schiarite.

Nel frattempo la perturbazione numero 3 del mese giunta nelle ultime ore al Nord, insiste per tutta la giornata di mercoledì 6 marzo soprattutto al Nord-Est, ma investirà entro il pomeriggio anche le regioni centrali. Quest'ultima porterà temporali e nevicate in Appennino intorno a 1000-1200 metri.

Nella giornata di giovedì 7 marzo 2024 l’instabilità si sposterà al Sud, anche qui con nevicate sui rilievi, mentre il tempo andrà a migliorare nel resto d’Italia. Avremo ampi rasserenamenti fin dal mattino su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Inoltre vi saranno poche nuvole in: Emilia, Triveneto, Toscana, Lazio e Isole. Tempo instabile, invece, al Sud, con rovesci e temporali isolati.

Venerdì 8 marzo avremo una giornata in prevalenza stabile, con l’eccezione delle regioni di Nord-Ovest e della Sardegna. Su di esse si avranno gli effetti dell'arrivo della quarta perturbazione del mese che sabato 9 interesserà anche il Centro Italia e parte del Sud.

Tendenze weekend: che tempo farà sull'Italia?

Nel weekend si profila attualmente un altro intenso peggioramento con piogge e ulteriori abbondanti nevicate sulle Alpi. Tra il 9 e il 10 marzo avremo ancora un cielo molto nuvoloso su gran parte dell’Italia, ma con piogge che nella giornata di sabato si potrebbero concentrare sulle regioni centro meridionali. La sera sarà possibile un nuovo deciso peggioramento su Piemonte e Liguria. Si attendono ulteriori conferme di queste tendenze. Solo analizzando i prossimi sviluppi potremo avere più concretamente informazioni meteo più dettagliate per il fine settimana.