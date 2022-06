Meteo: nuova ondata di caldo in arrivo, temperature fino a 40°? Ecco quando e dove

L'Italia torna nella morsa del caldo record. La terza settimana di giugno è all'insegna di temperature tipicamente estive complice il ritorno di una massa d'aria calda di natura subtropicale che interesserà tutto il Paese. Previsti anche picchi di 40° nelle regioni del Sud. Ecco la situazione nel dettaglio.

Meteo, caldo e afa tornano in Italia con picchi di 35°

Al via una nuova settimana con temperature da record. L'Italia fin dalle prime ore di lunedì 13 giugno sarà colpita da un vortice di alta pressione proveniente dall'Africa del Nord che interesserà tutta la parte del Mediterraneo centrale e il settore occidentale dei Balcani facendo registrare un clima tipicamente estivo con picchi di calore. Una massa d'aria di matrice subtropicale sta per investire il nostro paese, ma anche la Spagna e il sud della Francia dove il termometro farà registrare temperature oltre i 40°.

Previste temperature con valori tra i 33-34 gradi nelle regioni del Nord Italia, ma anche lungo il Tirreno e nelle isole; in particolare sarà la Sardegna una delle regioni più calde con picchi di oltre 35°. Non solo, afa e calura si faranno sentire da Nord a Sud creando non pochi disagi nella pianura padana complice l'umidità.

Le previsioni della settimana: isolati temporali in mezzo all'afa

Si preannuncia dunque una settimana di caldo e alte temperature lungo tutto lo stivale. Una certa instabilità climatica è prevista nelle giornate tra martedì 14 e giovedì 16 giugno quando complice il passaggio di nuvolosità che potrebbero favorire il presentarsi di brevi rovesci per lo più isolati nelle montagne del Triveneto e lungo l'Appennino.

Le temperature subiranno un lieve calo lungo le zone costiere adriatiche facendo segnare valori compresi tra i 26-27°, mentre al sud e isole resteranno alte con valori tra i 32-33°. Per il fine settimana, invece, l'alta pressione potrebbe spostarsi verso l'Europa Centrale e il Nord Italia andando così a stabilizzare le condizioni climatiche.