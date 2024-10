Meteo, nubifragio colpisce Siena: 100 mm di pioggia in poche ore. Strade allagate e scuole chiuse

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la città di Siena, in Toscana. Nella serata di giovedì 17 ottobre 2024 un violento nubifragio ha colpito il capoluogo toscano causando allagamenti, disagi e criticità. La situazione.

Maltempo in Toscana: a Siena caduti 100 mm di pioggia in poche ore. Scuole chiuse

Prosegue la forte ondata di maltempo in Italia con diverse regioni interessate dallo stato d'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Tra queste c'è anche la Toscana dove era stata emessa l'allerta arancione e gialla per temporali e criticità nelle zone: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole.

Danni e disagi hanno interessato in particolare la città di Siena. Un nubifragio ha colpito la città con più di 100 mm di pioggia caduti in poche ore che hanno causato allagamenti con strade sommerse dall'acqua. Disagi in buona parte della città con strade allagate che hanno richiesto l'intervento della Polizia Municipale a lavoro con diverse pattuglie per ripristinare la sicurezza e la viabilità.

Il Comune di Siena ha segnalato allagamenti in diverse strade e rotatorie, ma anche smottamenti in zona nord, in via Bianchi Bandinelli, Pietriccio e via Caduti di Vicobello. Anche la stazione ferroviaria di Siena è stata completamente allagata dall'acqua con danni, rallentamenti e disagi a tutta la circolazione ferroviaria. Anche il sito Rfi ha avvisato i viaggiatori su possibili ritardi, variazioni e cancellazioni dei treni.

Maltempo a Siena e nella provincia

La situazione è stata altrettanto pericolosa a Sovicille, nella provincia di Siena, dove sono caduti 97 millimetri di pioggia come comunicato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Danni e disagi anche lungo la strada Massetana Romana a causa di allagamenti nei parcheggi e nelle zone vicine ai negozi. Vista la situazione di criticità sono state chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a Siena.