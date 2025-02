Meteo, Nord Italia colpito da una massa d’aria gelida: neve in arrivo in diverse città. Ecco dove

Le previsioni meteo per il Nord d'Italia ci segnalano l'arrivo di una massa d'aria gelida sul nostro Paese. Si prevede anche neve in diverse città. Dove? Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Nord Italia: gelo e neve

È in atto un veloce cambiamento della situazione meteo in Italia, con l’alta pressione in ritirata e l’arrivo di due perturbazioni, una proveniente dall’Atlantico e l’altra in risalita dal Nord Africa. Già da oggi, venerdì 7 febbraio, è atteso un graduale peggioramento, con una fase di maltempo soprattutto durante il fine settimana, specialmente al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e Isole maggiori.

Nel fine settimana si attendono piogge e soprattutto nevicate sui rilievi del Nord, in alcune fasi anche a quote basse, specialmente in Piemonte. Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni, o meglio per il secondo weekend del mese di febbraio.

Le previsioni nel dettaglio per il fine settimana: dove cadrà la neve?

Nella giornata di sabato 8 febbraio avremo piogge e rovesci fin dalle prime ore su: Sicilia, Sardegna ed estremo Sud, con possibili fenomeni intensi in particolare in Sicilia. Nel frattempo anche sul Nord - Ovest vi sarà un rapido peggioramento. Le regioni coinvolte? Toscana e Lazio, con precipitazioni diffuse e neve su Alpi e Prealpi centro-occidentali e Appennino Ligure e lombardo fino a 300-600 metri.

Le precipitazioni si faranno più insistenti in Piemonte e Liguria. La neve imbiancherà anche a quote collinari scendendo fino in pianura in Piemonte. Le temperature massime saranno in calo al Nord-Ovest.

Domenica 9 febbraio il vortice di bassa pressione collegato alla perturbazione nord atlantica dovrebbe andare a posizionarsi tra la Sardegna e la Tunisia, coinvolgendo ancora parte del nostro Paese. Per questo motivo si attendono ulteriori piogge diffuse e insistenti sulla Sicilia, dove ci sarà il rischio di fenomeni intensi e criticità. A inizio giornata residue precipitazioni interesseranno ancora l’estremo Nord-Ovest, tra Ponente ligure, Piemonte e Valle d’Aosta, con neve sui rilievi fino a quote intorno a 700-800 metri.

All'inizio della prossima settimana le temperature saranno per lo più in linea con le medie stagionali, ma farà ancora un po’ freddo al Nord, dove tra la notte e il primo mattino i valori potranno arrivare intorno allo zero anche in pianura e saranno possibili locali e deboli gelate.