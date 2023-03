Meteo, ma quale primavera: allerta meteo in 7 regioni, pioggia e freddo in arrivo

Secondo le ultime previsioni meteo non possiamo parlare di primavera, almeno fino a giovedì. Oggi, 14 marzo, vi è allerta meteo in 7 regioni e si attendono: pioggia e freddo. Ecco cosa ci aspetta nelle prossime ore e quando, invece, l'Anticiclone, porterà il sole a splendere su tutta Italia e le temperature ad alzarsi.

Meteo, pioggia, vento e freddo: l'allerta meteo e le regioni coinvolte

Una perturbazione atlantica sta attraversando l'Italia e proprio oggi, martedì 14 marzo, è pronta a influenzare le condizioni meteo in gran parte dell'Italia lasciando i suoi influssi anche nella giornata di mercoledì 15 marzo. Al suo seguito vi sono infatti correnti fredde che, entro giovedì, daranno origine a un temporaneo, ma deciso calo termico. Cosa accadrà nelle prossime ore? Ebbene dopo giornate miti avremo nuovamente temperature minime vicine allo zero in diverse zone del Nord e massime in molti casi sotto la media. Quando arriverà la Primavera? Nella seconda parte della settimana con il rinforzo dell'Anticiclone.

Nello specifico oggi, 14 marzo avremo piogge e locali temporali su:

Nord-Est

Lombardia orientale

Liguria di Levante

regioni centrali tirreniche

Nel pomeriggio e durante la sera il maltempo potrà interessare anche:

Marche

Umbria

Campania

Puglia

Calabria tirrenica

La quota neve? Sui rilievi alpini i fiocchi cadranno intorno a 1300-1700 metri, ma in deciso abbassamento alla sera. Le temperature massime saranno in crescita al Nord-Ovest, sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, mentre si registrerà un calo nelle altre regioni. La giornata sarà sicuramente molto ventosa sui mari settentrionali e al Centro-Sud, con possibili raffiche di burrasca e rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Mercoledì 16 le condizioni meteo tornano stabili al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Potremo avere però ancora qualche residua pioggia al mattino sull’Emilia Romagna orientale. Altrove prevarranno le nuvole e saranno maggiormente compatte sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia tirrenica dove saranno possibili piogge e rovesci. Quota neve? Sul versante adriatico dell’Appenino centrale si attesterà attorno ai 1000-1300 metri. Temperature in generale diminuzione con massime sotto la media in molte zone. Ecco perché la Primavera sarà ancora lontana.

Allerta meteo in 7 regioni: il bollettino della Protezione Civile

Secondo quanto annunciato dalla Protezione Civile proprio tra 14 e 15 marzo si avrà una progressiva intensificazione dei venti che continuerà ad interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì. I venti forti si registreranno a partire dalla Sardegna e dalle regioni centro-settentrionali. Per martedì sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna e da quelli sud-occidentali sulle Marche e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Si segnalano inoltre mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna. Per questo motivo è stata valutata allerta gialla in:

Umbria

Abruzzo

Calabria

Emilia- Romagna

Lombardia

Toscana

Basilicata

Nello specifico nel bollettino della Protezione Civile sono in allerta gialla per rischio idraulico alcune zone della Calabria quali: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale e per finire il Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

In allerta gialla per rischio idrogeologico vi sono invece:

Abruzzo con le zone: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

con le zone: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano Lombardia con: Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

con: Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Tra le regioni in allerta gialla per rischio temporali vi sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna ed Umbria. Nello specifico per quanto riguarda l'Abruzzo le zone comprese sono le stesse dell'allerta per criticità idrogeologica così come per la Calabria si tratta delle stesse zone già comprese nell'allerta idraulica.

Per la Basilicata in allerta gialla vi è la zona denominata Basi-D mentre per l'Emilia Romagna vi sono:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di volano

Montagna emiliana centrale

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Pianura reggiana di Po



Per finire per quanto riguarda l'Umbria le zone interessate dall'allerta sono: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.



📅 Martedì #14marzo

🌬 Venti forti sulla Sardegna e sul Centro-Nord con raffiche fino a burrasca forte

🔔🟡 #AllertaGIALLA - per rischio temporali, idrogeologico e idraulico - su sette regioni

🔎 Leggi l'avviso meteo del #13marzo 👉 https://t.co/I4OHR3KEoW pic.twitter.com/pyDfdAr0NJ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 13, 2023

L'arrivo della della Primavera: alta pressione da giovedì

Quando arriverà la Primavera? Da giovedì si attende, secondo le ultime tendenze meteo, un miglioramento su tutta Italia con il perduranre dell'Anticiclone e dell'alta pressione. Le temperature inizieranno a salire e a portarsi sopra la media stagionale.