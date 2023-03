Allerta meteo gialla il 15 marzo in Italia per rischio piogge: tutte le regioni e zone interessate

Una nuova allerta meteo di colore gialla è stata diramata dalla Protezione Civile per la giornata di martedì 14 marzo 2023. L'avviso di allerta è stato emanato per rischio temporali e rischio idrogeologico. Ecco tutte le regioni e zone interessate.

Allerta pioggia in Italia: avviso di allarme meteo in 7 regioni

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per domani, mercoledì 15 marzo, in Italia. L'avviso di allerta meteo gialla è stato diramato per rischio temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone interessate:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: le zone

Non solo, domani c’è allerta meteo anche per un possibile rischio idrogeologico. Ricordiamo che tale rischio corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone coinvolte: