Meteo Neve, nevicate abbondanti fino a bassa quota al Centro Sud: le immagini

Così come annunciato dalle previsioni meteo, la neve ha avvolto il Centro Sud cadendo fino a bassa quota e imbiancando un po' tutto il territori. Nelle scorse ore si sono verificate nevicate abbondanti fino a bassa quota su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Rovesci, ma quota neve più alta, si sono verificati inoltre su: Campania, Calabria e Sicilia. Sui social in molti hanno immortalato la neve e la straordinarietà dell'evento con foto e video.

Meteo, neve fino a bassa quota al Centro Sud: il racconto tra foto e video

La neve di marzo caduta anche a quote basse al Centro- Sud, così come annunciato dalle diverse previsioni meteo, ha scatenato in tanti, soprattutto sui social network. In moltissimi hanno condiviso foto e video dei paesaggi imbiancati. Immagini suggestive sono ben presto diventate virali.

Alcuni hanno visto l'evento in maniera romantica e con gli occhi dei bambini. Altri, invece, hanno evidenziato i disagi creati e il freddo che, a un passo dall'arrivo della primavera, continua ad avvertirsi soprattutto in alcune zone d'Italia.

L'account ufficiale della Polizia di Stato, ad esempio, ha immortalato la neve caduta a Vibo Valentia.

Buongiorno da Monte Pecoraro, Vibo Valentia, imbiancato dopo le nevicate che hanno interessato centro e sud Italia qualche giorno fa#essercisempre #3marzo #neve pic.twitter.com/l37ZTmqVkP — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 3, 2022

La neve è stata immortalata ad Alberobello e in Basilicata oltre che in Abruzzo. Tante le immagini davvero suggestive. Cartoline di una Italia che accoglie un marzo capace di portare i fiocchi bianchi anche dove cadono davvero raramente.

#Alberobello si è svegliata sotto la #neve



Grazie a Franco Picciarelli e Mino Lippolis per gli scatti pic.twitter.com/6NXoHVAlZu — Kurosh1974 (@Kurosh_74) March 1, 2022