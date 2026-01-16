FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: neve in Italia, dove nevicherà nei prossimi giorni

Oggi quota neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. Nel fine settimana si abbassa a 900 metri di altezza. Ecco tutti i dettagli.
Clima16 Gennaio 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Secondo le ultime news di meteo ritorna la neve sull'Italia, ma dove? Ecco le previsioni su dove nevicherà nei prossimi giorni. L'alta pressione ha le ore contate e da oggi torna il maltempo, ma le nevicate saranno solo sopra i 1000 metri sulle Alpi.

Previsioni meteo: dove cadrà la neve nei prossimi giorni?

Che tempo farà nei prossimi giorni secondo le previsioni meteo, ma soprattutto dove nevicherà? Da oggi, venerdì 16 gennaio, la situazione è destinata a peggiorare, perché l’alta pressione si ritirerà dalla nostra Penisola, mentre dal Nord Africa si affaccerà una perturbazione che, tra venerdì e sabato 17, porterà moderato maltempo soprattutto su Nordovest e Isole Maggiori. Poi un’altra perturbazione, di origine atlantica, raggiungerà la Penisola domenica 18, accompagnata da nuovo maltempo soprattutto al Nordovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori.

Quota neve? Nella giornata di ieri, giovedì 15 gennaio, prima dell'arrivo del maltempo, la neve è caduta solo sulle zone alpine oltre 1200-1400 metri. Nella giornata di oggi, venerdì 16 gennaio invece avremo un abbassamento della quota neve.

Oltre a piogge su Liguria, alta Toscana, Lombardia occidentale, basso Piemonte e Sardegna orientale, tendenti a divenire più diffuse alla sera al Nord-Ovest, fiocchi bianchi si spingeranno sui 1000-1200 metri sulle Alpi occidentali. Dal pomeriggio nubi in aumento anche in Sicilia, con piogge in arrivo alla sera.

Poi cosa accadrà? Nel fine settimana le correnti sull’Italia saranno per lo più meridionali e trasporteranno aria moderatamente umida. Nei bassi strati, in particolare da domenica, si osserverà un graduale rinforzo dei venti di scirocco. Temperature per lo più superiori alla norma del periodo.

Sabato 17 cielo nuvoloso sulla maggioranza delle regioni, con schiarite più ampie in Sicilia e sull’Italia centrale. Al mattino precipitazioni diffuse in Piemonte e sulla Valle d’Aosta; qualche pioggia anche sull’estremo ovest della Liguria e della Lombardia. Neve? Sulle Alpi occidentali sopra 900-1200 metri.

Le previsioni per la giornata di domenica

Quanta neve cadrà domenica 18 gennaio? Durante la giornata assisteremo probabilmente ad un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa orientale ed a una concomitante intensificazione dei venti di scirocco, in particolare sul mar Tirreno, sui bacini meridionali e su quelli attorno alle isole. Le temperature resteranno relativamente miti. La probabilità di precipitazioni sarà più alta sui settori ionici della Calabria e della Sicilia, sulla Sardegna orientale e in Piemonte, segnatamente nel Cuneese, dove potrebbe nevicare sopra 1000-1200 metri.

