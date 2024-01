Meteo, previsioni: neve in arrivo sull’Italia, ecco dove e quando

Le ultime previsioni meteo annunciano l'arrivo della neve sull'Italia. Dove? Quando? Si attende un diffuso maltempo al Nord e sul medio versante tirrenico con nevicate sulle Alpi. Al centro Sud avremo invece un rialzo delle temperature con picchi anche intorno ai 20 gradi. Ecco tutte le ultime news.

Previsioni meteo: arriva la neve?

Le ultime previsioni meteo ci preannunciano che il tempo sta nuovamente per cambiare per colpa dell'arrivo sull’Italia di un’intensa perturbazione - ovvero la numero 6 del mese di gennaio 2024 - che nel corso di mercoledì 17 gennaio porterà piogge sparse, localmente anche intense, al Nord e regioni tirreniche, ma soprattutto nevicate sulle Alpi fino a quote piuttosto basse.

Giovedì 18, prima di allontanarsi definitivamente dalla nostra Penisola, la perturbazione porterà residuo maltempo sulle regioni del versante tirrenico e sulle Isole Maggiori.

Dovremo accontentarci solo di questi fiocchi di neve sulle Alpi? Forse no. Nell’ultima parte della settimana è molto probabile la discesa sull’Italia di un nucleo di aria fredda polare capace di causare un diffuso e sensibile calo termico, ma con poche piogge o nevicate. Insomma la quota neve sarà piuttosto contenuta ma non è da escludere che qualche fiocco bianco possa cadere al Nordest e sul Medio Adriatico tra il 19 e il 20 gennaio.

Tutti i dettagli sulla quota neve

Le previsioni meteo segnalano, nel dettaglio, la presenza di neve, mercoledì 17 gennaio 2024, sulle zone alpine al di sopra di 500-1000 metri. Temperature massime in calo e tipicamente invernali al Nord, mentre saranno al sopra della norma nel resto d’Italia.

Giovedì 18, invece, la pioggia la farà da padrone su: Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna. Quota neve? I fiocchi imbiancheranno le Alpi oltre i 1800-2000 metri.

Venerdì 19 gennaio un fronte di aria artica- ovvero la perturbazione numero 7 del mese - sarà diretto verso i Balcani e scavalcherà le Alpi interessando le regioni settentrionali e successivamente anche quelle adriatiche. Si attende qualche precipitazione sul Nord-Est e più sporadicamente anche il Nord-Ovest.

Contemporaneamente una seconda perturbazione proveniente dalla Spagna raggiungerà nel pomeriggio la Sardegna e le regioni centrali portando piogge diffuse. Il richiamo di aria mite legato al transito di questo sistema nuvoloso, contribuirà a mantenere le temperature sopra la media in particolare sul Lazio, al Sud e sulle Isole con punte intorno ai 20 gradi sulle regioni meridionali. La giornata di venerdì trascorrerà, a quanto pare, senza neve. Per rivederla dovremo attendere il 20 gennaio.

Nella giornata di sabato, infatti, le nevicate, seppur in decisa diminuzione, faranno capolino fino a 500-600 metri sui relativi rilievi appenninici e questo perché nel frattempo l’aria artica si sarà rapidamente estesa verso il Sud trasportata da forti venti settentrionali con conseguente crollo termico.