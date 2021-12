Let it snow! Le neve è arrivata in buona parte dell'Italia con abbondanti nevicate al Nord Italia. Le città di Milano e Torino si sono risvegliate ricoperte da un manto di neve bianca regalando una grande emozione ai cittadini e ai tanti turisti accorsi per il ponte dell'Immacolata. La fase di maltempo di tipo invernale non si placa e nuove nevicate sono previste anche per la giornata di venerdì 10 dicembre 2021. Scopriamo dove.

Neve in Italia: imbiancate Milano, Torino e Bolzano

La festività dell'Immacolata ha portato in Italia una nuova ondata di maltempo con neve e freddo su buona parte dello stivale. In particolare al Nord sono caduti i primi fiocchi di neve in diverse città italiane, mentre nelle regioni del Sud a farla da padrona è stata ancora una volta la pioggia. Abbondanti nevicate si sono registrate nelle città di Torino, Bolzano e Milano che ha visto la Madonnina del Duomo colorarsi di bianco grazie alla prima neve. La caduta della dama bianca ha interessato anche l'est della Lombardia, l'Emilia Romagna e il basso Veneto scendendo anche in pianura.

Non solo, la neve è caduta anche sopra i 300 metri sull'Appenino Ligure e 800 metri sull'Appennino Laziale e Sardegna. Nelle prossime ore le previsioni meteo parlano di una nuova ondata di maltempo e freddo con abbondanti nevicate che potrebbero toccare anche le zone di pianura. In particolare, nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021, la dama bianca torna protagonista complice un secondo forte impulso di aria artica. Neve prevista nelle zone di collina e montagna, ma al Nord viste le rigide temperature potrebbero registrarsi nevicate anche fino in pianura.

Meteo neve in Italia: dove nevica venerdì 10 dicembre 2021

Neve in arrivo anche venerdì 10 dicembre 2021. Il vortice di aria fredda proveniente dall'artico non si placa e nuove abbondanti nevicate sono previste al Nord. Per la giornata di venerdì 10 dicembre 2021, infatti, le previsioni meteo parlano di deboli nevicate sulle Alpi centro occidentali dai 200 ai 700 metri, ma la dama bianca è prevista fino alla Lombardia occidentale, in particolare nella zona del Pavese. Deboli nevicate previste anche nell'Emilia occidentale nella zona del Piacentino.

Possibili nevicate anche al centro fino ai 300 metri in Toscana, Umbria e Marche, mentre al di sopra dei 700 e 900 metri la dama bianca potrebbe imbiancare il Lazio e l'Abruzzo. Ma non finisce qui: l'arrivo della neve potrebbe interessare anche alcuni regioni del Sud. Si potrebbero registrare nevicate dagli 800 e 1000 metri in Campania, Molise e Basilicata, mentre dagli 800 ai 1600 metri in Sicilia e Calabria.