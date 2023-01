Meteo, neve fino in pianura e nuova perturbazione in arrivo: le previsioni del tempo dei prossimi giorni

Un vortice di aria artica interessa l'Italia, e procedendo da Nord a Sud porterà ovunque maltempo e aria gelida. La perturbazione numero 8 del mese di gennaio porterà a un sensibile calo delle temperature in tutto lo Stivale e a precipitazioni nevose anche a bassa quota. Ecco i dettagli.

Temperature in calo giovedì 19 gennaio

L'inverno - dopo un lungo periodo di latitanza - sembra fare sul serio e per domani è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche che, dopo aver interessato le regioni settentrionali, si estenderà anche su quelle centro-meridionali. L'aria fredda, pilotata dalla perturbazione numero otto di gennaio, innescherà fin dalla serata di oggi la formazione di una circolazione ciclonica tra Liguria e Toscana, in successivo scivolamento verso sud-est.

Tra stanotte e la giornata di domani rischio neve fino in pianura, al Nord-Est e soprattutto in Emilia, fino a quote di bassa collina al Centro e sulla Sardegna. Le temperature - in generale diminuzione - faranno registrare cali più sensibili al Nord-Est, sulle regioni peninsulari e sulle Isole.

Venerdì 20 gennaio, clima invernale, piogge, rovesci e neve

La fase di maltempo è destinata ad accompagnarci anche nella giornata di venerdì, quando la perturbazione numero 9 del mese di gennaio investirà il Paese con un carico abbondante di piogge e neve. A risentirne sarà soprattutto l'Emilia, dove fin dalle prime ore del mattino si potranno verificare deboli nevicate, miste a pioggia su Polesine e costa romagnola.

La fase di maltempo tenderà a spostarsi nel corso della giornata sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, con piogge, rovesci e neve oltre 600-1000 metri. Precipitazioni nevose a quota 400/600 metri potrebbero interessare Abruzzo e Molise, mentre nelle Marche non si escludono fiocchi di neve anche a 100/300 metri. Temperature in ulteriore diminuzione un po' ovunque, con valori minimi e massimi inferiori alla media di periodo.