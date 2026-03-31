Meteo, neve e freddo sull'Italia: che succede fino a Pasqua?

Le previsioni meteo sottolineano l'arrivo di neve e freddo sull'Italia nei prossimi giorni. Che succede fino a Pasqua? Dal 2 Aprile le condizioni climatiche sul nostro Paese dovrebbero cambiare. L'alta pressione tornerà a farla da padrona ed avremo un fine settimana di Pasqua all'insegna del bel tempo e del caldo, con temperature, in alcune zone, che supereranno anche la media stagionale. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, neve e freddo sull'Italia: le previsioni per le prossime ore

Le previsioni meteo segnalano la presenza di freddo e neve sull'Italia per colpa di una nuova perturbazione - l'undicesima del mese di marzo - che insisterà ancora fino alla giornata di giovedì 2 aprile. La massa d’aria polare marittima che accompagna tale perturbazione, infatti, si sta riversando in queste ore sui mari attorno alla Penisola, dando vita ad un temporaneo marcato raffreddamento ma soprattutto, ad una circolazione ciclonica destinata ad approfondirsi nel corso delle prossime 24-36 ore tra la Sicilia e il Mar Ionio.

Nella parte centrale della settimana di Pasqua sarà dunque responsabile di condizioni meteo avverse in molte regioni del Centro-Sud dove si attendono venti fino a tempestosi, mari fino a molto agitati e con conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense - con quantitativi ingenti - nei settori del medio e basso Adriatico, oltre ad un altro cospicuo carico di neve in Appennino, inizialmente anche sotto i 1000 metri. Massima attenzione per l'Abruzzo e il Molise in quanto si prevede che entro la fine di giovedì 2 aprile si rischiano quantitativi di pioggia oltre 200 mm e accumuli di neve fresca in quota da 1 a 2 metri. Poi cosa accadrà? Per venerdì 3 aprile sono previsti gli ultimi effetti del ciclone, mentre nel fine settimana di Pasqua si conferma il ritorno dell’alta pressione, che assicurerà tempo stabile e soleggiato e temperature decisamente più miti.

Nello specifico mercoledì avremo sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Fenomeni più persistenti e intensi su Abruzzo, Molise e Puglia, con rischio criticità. Bufere di neve in Appenino: fin verso 700-900 metri nel settore abruzzese e molisano, oltre 1200-1500 metri su quello meridionale. Nuvolosità variabile su regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, con occasionali fenomeni sul basso Lazio e sull’isola.

Giovedì, invece, al Nord e sulla Toscana tempo in prevalenza soleggiato, salvo modesti annuvolamenti passeggeri. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni frequenti e diffuse su regioni del medio Adriatico, al Sud, sulla Sicilia e, marginalmente, nell’est e sud della Sardegna. Fenomeni più intensi e localmente abbondanti su Abruzzo, Molise, Puglia Irpinia e Basilicata, con rischio criticità, ma con tendenza all’attenuazione a fine giornata. Quota neve in ulteriore rialzo in Appenino: a carattere di bufera fin verso 800-1200 metri nel settore abruzzese e molisano.

Come dicevamo venerdì 3 aprile avremo cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Sardegna e sulla Toscana. Cielo più nuvoloso sul resto del Centro Sud, ma con tendenza a schiarite. Al mattino deboli precipitazioni residue su Abruzzo, Molise, nord della Sicilia; rovesci isolati sulla Sicilia tirrenica. Nel pomeriggio rovesci isolati nel Cagliaritano, in Calabria e sul settore ionico della Sicilia.

Il weekend di Pasqua: che tempo farà?

Che tempo farà nel weekend di Pasqua? Sabato 4 aprile l’alta pressione si espanderà con decisione sulle regioni centro settentrionali. Si potranno verificare locali fenomeni di instabilità sulla bassa Calabria e sui settori centro meridionali della Sicilia. Cosa più importante le temperature saranno in ulteriore rialzo, in particolare in Sardegna e al Centro. Il giorno di Pasqua?

Per domenica 5 aprile ci si attende una giornata di sole sulla grande maggioranza delle regioni italiane. Nel sud della Sicilia e della Calabria un po’ di nubi soprattutto nel pomeriggio, ma con basso rischio di rovesci. Tempo bello anche a Pasquetta.