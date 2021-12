Natale con pioggia e neve. Le previsioni meteo per sabato 25 dicembre 2021 segnalano l'arrivo di umide correnti occidentali che porteranno la pioggia in diverse regioni e la neve in montagna. La situazione è destinata però a peggiorare nei prossimi giorni a causa di tre diverse perturbazioni atlantiche.

Natale con la neve: sarà "bianco" solo in montagna

Il Natale 2021 sarà all'insegna delle piogge e della neve. Dopo alcuni giorni che hanno visto cielo sereno e temperature in rialzo in buona parte dello stivale, è in arrivo una perturbazione proprio la vigilia e il giorno di Natale con rovesci e nevicate. Se la pioggia la farà da protagonista in diverse regioni, la dama bianca è attesa solo nelle zone di montagna. Tre le perturbazioni atlantiche in arrivo nei prossimi giorni: la prima prevista per la sera della vigilia e il giorno di Natale porterà pioggia e maltempo nella regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre la seconda è prevista per il giorno di Santo Stefano.

La seconda perturbazione interesserà principalmente Nordest e regioni tirreniche. Infine la terza perturbazione, sulla carta la più intensa di tutte, dovrebbe colpire l'Italia dal 27 dicembre 2021 con una vera e propria ondata di maltempo su tutto lo stivale. E la neve? La dama bianca colorerà solo le zone alpine sopra i 1300 metri, mentre sugli Appennini è prevista oltre i 1600-1700 metri d'altezza.

Meteo Vigilia e Natale, ondata di freddo e neve in Italia

Le previsioni meteo per la vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre 2021, segnalano un cielo prevalentemente sereno al Sud, mentre nuvole e schiarite sono previste nel resto del Paese. Non mancheranno le piogge seppur di intensità lieve in alcune Regioni: Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria. La nebbia, invece, farà la sua comparsa nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana. Nonostante l'ondata di freddo e pioggia, si segnala un aumento delle temperature massime in quasi tutte le regioni.

Sarà una vigilia all'insegna del freddo e della pioggia in Italia. L'ondata di maltempo interesserà prima le regioni del Nord per poi spostarsi lentamente anche verso le regioni del Sud. Si tratta per lo più di precipitazioni e rovesci su buona parte dell'Italia con la neve confinata solo nelle zone di montagna dove si potrà vivere davvero un "bianco Natale"!