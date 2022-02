Meteo, nel weekend di Carnevale torna l'inverno: pioggia, freddo e neve. Ecco dove

Attenzione: una nuova ondata di freddo è prevista in arrivo sull'Italia. In concomitanza con il weekend di Carnevale, l'inverno torna nel nostro Paese accompagnato da una forte perturbazione che segna il ritorno di pioggia, freddo e neve in buona parte del Paese! Vediamo le località coinvolte dal maltempo e le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo di Carnevale: torna l'inverno con freddo e neve

L'ultima settimana di febbraio sarà all'insegna del freddo. Dopo due giorni di sole, quelli di mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, con temperature miti grazie all'alta pressione, con l'avvicinarsi del weekend di Carnevale assisteremo a un brusco cambiamento climatico. Da venerdì 25 febbraio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 7 del mese, che sarà accompagnata da gelo, freddo e neve.

L'inverno torna dunque protagonista in buona parte dello stivale, in particolare nelle regioni centro-meridionali. Per la giornata di sabato 26 febbraio, infatti, nelle regioni del Centro Italia è previsto un vortice di bassa pressione accompagnato da intense correnti di aria fredda. Nonostante l'arrivo di una nuova perturbazione possiamo anticiparvi che non ci sarà la tanto attesa pioggia nelle regioni del Nord-Ovest dove da mesi si vive in condizioni di "sos siccità".

Con l'arrivo della perturbazione sono previste in calo anche le temperature minime. Proprio durante il weekend di Carnevale assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Paese che dovrà fare i conti nuovamente con l'inverno. Prevista neve fino in pianura mentre il maltempo si farà sentire lungo tutto lo stivale, da Nord al Centro fino alla regioni del Sud.

Meteo Carnevale 2022: pioggia, freddo e neve in Italia

Nevicate sono attese dunque in pianura ma anche a bassa quota, in particolare lungo tutto il versante adriatico interessando l'Emilia Romagna, le Marche e l'Abruzzo, ma possibili locali nevicate potrebbero registrarsi anche in Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana.