Il meteo di Natale 2024, che tempo farà? Le previsioni

Una nuova fase di maltempo è arrivata in Italia con piogge e temporali che nelle ultime ore hanno colpito principalmente le regioni del Centro-Sud. Torna anche la neve fino a bassa quota con un clima freddo di stampo invernale. Che tempo farà tra la vigilia e il giorno di Natale?

Meteo, neve e freddo in Italia per Natale

Neve e freddo in Italia tra la vigilia e il giorno di Natale 2024. Le previsioni delineano un clima di stampo invernale con nevicate abbondanti nelle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Non solo piogge e temporali, anche intensi, si faranno sentire nelle regioni del Centro-Sud complice il passaggio della perturbazione n.6 di dicembre accompagnata da una profonda depressione in sviluppo sull’Adriatico meridionale.

La perturbazione n.6 di dicembre è accompagnata anche da forti venti di burrasca, ma anche da una massa d'aria fredda che determinerà tra la Vigilia e il giorno di Natale un clima di stampo invernale con le temperature al di sotto della media del periodo. Nevicate nelle aree interne di Marche, Abruzzo e Molise fino a quote collinari di 200-400 metri e non si esclude il rischio di bufere di neve. Da segnalare fenomeni temporaleschi intensi e violenti tra il basso Tirreno, la Calabria tirrenica e la Sicilia accompagnati da fortissime raffiche di vento che sfioreranno gli 80/90 km/h.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 23 dicembre: bel tempo soleggiato al Nord, Toscana e Sardegna. Cielo nuvoloso nel resto d’Italia con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni del Sud, in Sicilia, ma non si escludono temporali anche tra il Molise e il Gargano, tra Calabria tirrenica e il nord della Sicilia. Lungo le Alpi torna la neve dai 600 ai 1000 metri sui rilievi appenninici. In lieve aumento le temperature al Nord, mentre in brusco calo al Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà la vigilia e il giorno di Natale 2024?

Passiamo alle previsioni in vista dei giorni di Natale. Nel giorno della Vigilia di martedì 24 dicembre 2024, bel tempo con sole nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna. Nuvole residue sulle Alpi di confine con con qualche fiocco di neve sull’Alto Adige più settentrionale. Piogge e temporali nelle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, zone appenniniche di Campania e Basilicata, nordest e sudovest della Calabria, nord della Sicilia. Nevicate abbondanti nelle zone interne di Abruzzo e Molise fino a quote anche di 200-300 metri e con accumuli significativi intorno ai 500 metri.

Mercoledì 25 dicembre 2024, la giornata di Natale, sarà ancora nel segno di un clima instabile e variabile con nuvole nelle Marche, Abruzzo, Molise, Irpinia, Lucania e Puglia. Piogge e temporali in Abruzzo e Molise con neve fino ai 400-500 metri, ma non si escludono fenomeni temporaleschi anche in Sicilia e Calabria. Nel resto del Sud alternanza tra nuvole e piogge, mentre bel tempo con sole al Centro-Nord. In calo le temperature minime con la notte di Natale che si preannuncia fredda ed invernale.