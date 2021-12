Dopo l'ondata di freddo proveniente dall'artico che ha portato la prima neve a Milano, la capitale della moda si prepara a vivere delle giornate sicuramente più 'calde' con temperature in rialzo e cielo sereno. Curiosi di scoprire come sarà il meteo per la giornata di oggi, domani e dopodomani a Milano? Scopriamolo insieme!

Previsioni del tempo a Milano per domani, martedì 13 dicembre 2021

Dopo il freddo e la prima neve, la colonnina di mercurio nella città di Milano segna un rialzo delle temperature. Per martedì 13 dicembre 2021, infatti, le previsioni meteo sono buone con cielo sereno e poco nuvoloso. Nel pomeriggio, invece, possibile che il sole venga leggermente oscurato per il transito di velature. Da segnalare: le temperature in risalita con una massima intorno agli 8°C, mentre la minima dovrebbe toccare 1°C. La colonnina di mercurio va sotto lo zero termico solo a 2816 metri. Non solo, stando alle previsioni meteo a Milano previsti anche locali banchi di nebbia al mattino nelle zone di basse pianure con possibili gelate nelle prime ore dell'alba.

I venti, invece, moderati per il transito da Ovest nelle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio saranno più deboli arrivando da Sudovest. Infine non è prevista nessuna allerta meteo. Da segnalare in serata un lieve peggioramento delle condizioni con l'arrivo di nuvole che si protrarranno fino alla fine della giornata.

Meteo Milano, le previsioni per mercoledì e giovedì

Passiamo alle previsioni meteo per la giornata di mercoledì 15 dicembre 2021. Sulla città di Milano segnaliamo un cielo sereno, ma velato dalla presenza di nubi sparse presenti durante tutta la giornata. Nelle prime ore del mattino banchi di nebbia con temperature che toccheranno il picco massimo di 8°C e una minima intorno ai 4°C.

Nella giornata di giovedì 16 dicembre le nubi lasceranno spazio ad un cielo limpido e sereno. Nonostante il perdurare dell'anticiclone comporterà un maggior ristagno di freddo ed umidità, la città di Milano si sveglierà con il cielo ricoperto da qualche nube. Non c'è da disperarsi, visto che le nubi lasceranno spazio ad un cielo sereno e al sole già dalle prime ore del mattino. Temperature stabili con la massima sugli 8°C e la minima intorno ai 4°C.



