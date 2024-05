Meteo Milano, forte pioggia: allagamenti e soglia di attenzione per il Seveso

Una notte e una mattina di forti piogge su Milano portano allagamenti e qualche preoccupazione per il fiume Seveso. Oggi, giovedì 2 maggio, la città si è svegliata con nuove forti precipitazioni che l’hanno accompagnata appunto per tutta la nottata, poi è arrivata una tregua. Si attende un miglioramento per la giornata di domani, venerdì 3 maggio.

I livelli di Seveso e Lambro

La Protezione Civile, come riporta il Corriere della Sera, ha comunicato che alle 4 il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione. Si consiglia a chi abita in zona di proteggere i locali al piano strada, mettere al sicuro l'automobile, fare attenzione durante l’attraversamento di ponti e sottopassi, non sostare nelle zone vicine al fiume e stare lontano dagli argini. La vasca di contenimento è pronta, nel caso, a entrare in funzione. Si monitora anche la situazione del Lambro., sperando che per entrambi i fiumi l'onda di piena passi senza creare ulteriori problemi.

Nella zona nord di Milano, fa sapere Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, sono caduti 30 mm di pioggia tra l’una e le 4. Anche il livello del Lambro è salito. Atm ha segnalato qualche problema e rallentamento per i tram 1, 9 e 33 per uno scambio allagato.